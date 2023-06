Pd Verano: «Corte Maggioni diventi pubblica»

Anche il gruppo del Pd di Verano, vuole che l'ex Corte dei Maggioni, di proprietà della Parrocchia, diventi un'area pubblica. L'immobile è in vendita e il Comune ha fatto un'offerta, ma anche un gruppo di privati, guidati dal consigliere di minoranza Alberto Ratti

Duro attacco contro il consigliere

Duro attacco da parte del circolo del Pd di Verano, nei confronti del consigliere di minoranza Alberto Ratti. Le dichiarazioni relative alla nuova offerta presentata dal Comune per l’acquisto della corte ex Maggioni di via Umberto I hanno sollevato diverse critiche e osservazioni tra i membri del circolo che attraverso una nota stampa esprimono le proprie considerazioni.

Prima l'interesse della comunità

«Il consigliere comunale Alberto Ratti, che si era candidato per amministrare il Comune di Verano nell'interesse della Comunità, eletto con il voto dei cittadini ed attualmente capogruppo di minoranza, ha dunque promosso una cordata di privati per l'acquisto della stessa area, in competizione con il Comune stesso. Di fatto il consigliere Ratti che appartiene all'Amministrazione Comunale (composta da Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) sta agendo nell'interesse di privati, contro il Comune di Verano, di cui è parte - scrivono - Quel che è ancora più grave è che non tutela l'interesse della Comunità. Ciò è scorretto ed incompatibile eticamente e politicamente con il suo ruolo di consigliere comunale; in questo modo dimostra di mancare di senso delle istituzioni».

L'auspicio del Pd

L’auspicio del gruppo del Pd che sostiene la maggioranza e la civica Viviverano è chiaro.