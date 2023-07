Pedemontana, i sindaci della tratta B2 al lavoro: al centro la cantierizzazione

Capitolo Pedemontana, i sindaci della tratta B2 (Barlassina, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda e Seveso) si sono radunati nella sede della Provincia: al centro i temi più delicati, a partire dalla cantierizzazione.

I sindaci della B2 in Provincia

Considerato l’imminente avvio del cantiere di Pedemontana sulle tratte B2 e C, nella sede della Provincia di Monza e della Brianza si è tenuto oggi, mercoledì 12 luglio, un incontro con i sindaci della tratta B2. Durante la riunione i primi cittadini, insieme ai tecnici dei loro Comuni e a quelli della Provincia, hanno discusso della modalità di gestione dei fondi per le compensazioni ambientali e viabilistiche previsti dalla prescrizione 51 del Cipes, dei problemi collegati alle fasi di cantierizzazione della tratta e di temi come quello dell’esenzione dal pedaggiamento una volta realizzata l'autostrada.

Indicazione è di incaricare il Pim

L’indicazione dei cinque sindaci, coordinati dal sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, recentemente nominato rappresentante della tratta B2 dall’Assemblea dei sindaci, è quella di incaricare il Centro Studi Pim per un supporto tecnico ai Comuni che consenta di gestire al meglio la difficile fase di cantierizzazione della tratta, al fine di analizzare le documentazioni tecniche di Pedemontana e trasmettere le opportune segnalazioni per affrontare questo delicato momento della realizzazione dell’infrastruttura. La sintesi degli argomenti discussi sarà oggetto di un confronto con Regione Lombardia e con Pedemontana previsto per settembre con l’obiettivo di arrivare alla migliore gestione possibile delle criticità esaminate, prima di procedere alle fasi più operative.