“Il Polo dell’innovazione si divora i fondi per la scuola materna”

Forza Italia Seregno attacca la Giunta del sindaco Alberto Rossi: “Il Polo dell’innovazione si divora i fondi per ristrutturare la scuola dell’infanzia Nobili”.

“Polo dell’innovazione, aumentano i costi”

Lo afferma il segretario locale di Forza Italia, Luca Tommasi, a margine della recente commissione Bilancio nella quale è stato comunicato “l’ennesimo aumento di costi” del Polo dell’innovazione, che sorgerà sull’area dell’ex clinica Santa Maria. “Il progetto esecutivo, in un’inarrestabile corsa al rialzo, si attesta ora a 17,75 milioni di euro, circa il doppio di quanto preventivato all’inizio, con un ulteriore aggravio di 1,25 milioni”, dichiara il capogruppo forzista, secondo cui il problema principale riguarda “chi pagherà il conto: l’Amministrazione ha deciso di ridurre i fondi destinati alla manutenzione di strade e marciapiedi e, soprattutto, di revocare i 600mila euro già stanziati per la ristrutturazione” della materna di via Cagnola, al Fuin.

Le perplessità di Forza Italia sul progetto

Tommasi ribadisce le “forti perplessità sull’utilità del Polo dell’innovazione”, che prevede in particolare la sede degli Its, mentre “il territorio continua ad avere esigenze più urgenti: il problema della casa per le fasce deboli, i servizi per gli anziani e il recupero a verde di aree urbane. Per sostenere un’opera sempre più costosa, è inaccettabile che si sottraggano risorse agli interventi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini: scuole, manutenzioni e servizi”.

“Ripristinare i fondi per la materna Nobili”

Per il capogruppo consiliare di Forza Italia la “Giunta Pd” del sindaco Alberto Rossi “continua a privilegiare grandi operazioni edilizie-urbanistiche” – con un cenno al Piano d’intervento presentato dal privato sull’area della ex Dell’Orto – mentre “la manutenzione ordinaria e gli interventi più vicini ai bisogni quotidiani rischiano di passare in secondo piano”. Forza Italia chiede che l’investimento previsto per l’asilo Nobili “venga immediatamente ripristinato attraverso una nuova variazione di Bilancio. Le priorità di un’Amministrazione si misurano dalle scelte che compie: prima le scuole, la sicurezza e la manutenzione della città, non l’ennesima opera dai costi fuori controllo”.