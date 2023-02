Primarie Pd: ecco dove si vota

Domani (domenica 26 febbraio 2023) si terranno le Primarie del Partito democratico. Si voterà dalle 8 alle 20: a Triuggio saranno allestiti tre seggi.

Primarie Pd

A Triuggio saranno aperti tre seggi: a Canonica in via Conte Paolo Taverna 57 presso il Go Go bar per gli elettori di Canonica. A Triuggio in via Armando Diaz 1 presso la sede del Partito democratico, dove si potranno recare gli elettori residenti a Triuggio e Rancate. Infine, a Tregasio, in in piazza Bay per gli elettori residenti a Tregasio. Si voterà per l'elezione del segretario o segretaria e dell'assemblea nazionale del Partito democratico. Per votare servono la tessera elettorale, un documento di identità e un contributo di 2 euro.

Il segretario di Triuggio

"Dopo settimane di confronto e discussione per il rilancio di un nuovo Partito democratico è arrivato il momento di scegliere il segretario e chi guiderà il principale partito del centrosinistra - dichiara il segretario del Pd di Triuggio, Lorenzo Sala - A Triuggio abbiamo allestito tre seggi per permettere a più persone di partecipare. È uno sforzo importante quello che come circolo del PD di Triuggio mettiamo in campo. Un impegno che dimostra la vivacità del nostro circolo e l'attenzione per il nostro Comune. L'auspicio è che venga a votare tanta gente perché dal piccolo Comune al governo del Paese non esiste alternativa alla destra senza un nuovo Partito Democratico. Rinnovato nella sua leadership e nel modo di essere vicino ai cittadini".

I risultati delle Primarie saranno pubblicati sul Giornale di Carate in edicola da martedì 28 febbraio 2023.