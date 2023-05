"Realizziamo un polo scolastico nei terreni della Lombarda e abbattiamo il prefabbricato della Villa"

Il movimento civico "Io scelgo Villasanta" lancia un sondaggio online sulle scuole villasantesi e i risultati sono sorprendenti: i partecipanti auspicano la realizzazione di un istituto omnicomprensivo nei terreni della ex Lombarda Petroli con teatro e biblioteca aperti alla cittadinanza. Inoltre è emersa la necessità di istituire uno scuola bus e abbattere il prefabbricato appena ralizzato alla scuola Villa. Tutte proposte che il sodalizio sottoporrà ai candidati che si presenteranno il prossimo anno alle elezioni comunali.

Un punto di partenza per una riflessione per le forze politiche

Il sodalizio guidato da Gaia Carretta e Vittorio Cazzaniga ha proposto ai villasantesi, attraverso i propri canali di comunicazione, una riflessione sul futuro degli istituti scolastici.

"A seguito di una serie di articoli proposti sul blog www.ioscelgovillasanta.it e sui canali social collegati, che invitavano ad un ampio ragionamento sul futuro dell’offerta degli edifici scolasti, si è voluto capire quale potrebbe essere il futuro di questi istituti dal punto di vista infrastrutturale - hanno sottolineato i membri del sodalizio - Quello proposto è quindi un punto di partenza per la riflessione, che dovrà necessariamente passare sotto la lente di un’analisi più ampia sulle necessità future, a partire dalle previsioni demografiche".

Un istituto omnicomprensivo

"Innanzitutto, il 69% dei partecipanti al sondaggio ha espresso la necessità di realizzare un unico istituto scolastico, un omnicomprensivo che raduni fisicamente tutte le scuole (materna, elementare e e media) e ben il 92% vuole un istituto che sia anche aperto alla cittadinanza - si legge nel comunicato stampa diramato stamattina, mercoledì 10 maggio, dai membri del movimento - Un modo completamente nuovo di concepire l’organizzazione delle strutture scolastiche, ma evidentemente una esigenza che risponderebbe anche alla domanda di mobilità sostenibile, di aggregazione sociale per giovani e meno giovani e anche di offerta sportiva"

Una scuola aperta ai servizi per i cittadini: biblioteca, teatro e piscina

"Una curiosità, tra le opzioni su quali servizi offrire alla cittadinanza, quella che ha ricevuto un consenso maggiore è “Teatro e biblioteca” con il 46%, nonostante teatro e biblioteca a Villasanta ci siano, ma evidentemente non sono sentiti come servizi offerti alla cittadinanza in senso culturale e aggregativo - continua il comunicato - Al secondo posto c’è la piscina con il 42%, al terzo la palestra di ginnastica artistica con l’8% e al quarto la palestra per basket e pallavolo".

Tutte le scuole nei terreni bonificati della Lombarda Petroli

"Su dove costruire l’omnicomprensivo, il 54% ha risposto in centro città. Interessante però la risposta emersa quando si è offerta l’opzione di scegliere la zona: la maggioranza, con il 33%, ha risposto di volerlo nei terreni bonificati della ex Lombarda Petroli. Al secondo posto c’è Sant’Alessandro (29%), al terzo in Centro (21%) e al quarto San Fiorano (17%). Ed ecco quindi la questione mobilità, cioè, come arrivare a scuola, considerato il problema dei parcheggi e dell’ingolfamento della zona scolastica durante gli ingressi e le uscite degli alunni. Non sorprende che i villasentesi prediligano una mobilità sostenibile".

Prefabbricato della "Villa"... da abbattere