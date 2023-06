Riaprite l'ambulatorio medico di via Sciesa, nel quartiere San Fiorano di Villasanta. E' questo, in sostanza, l'appello rilanciato stamattina, 22 giugno 2023, dai consiglieri comunali del centrodestra villasantese per chiedere l'immediata riapertura del presidio medico, ormai chiuso da tre anni, dallo scoppio della pandemia.

"Riaprite l'ambulatorio", protocollate in comune le firme raccolte dal centrodestra

La raccolta firme organizzata dai consiglieri comunali di centrodestra Massimo Casiraghi, Antonio Ubiali, Federico Cilfone e Antonio Cambiaghi prese il via lo scorso 21 gennaio 2023 al bar pasticceria "Verga D'oro" di San Fiorano ed è terminata nei giorni scorsi. Stamattina il plico contenente tutte le firme è stato protocollato negli uffici comunali di Villasanta.

In totale sono state raccolte 853 firme.

L'appello a sindaco, Asst Brianza e medici di base

"Ci rivolgiamo al sindaco Luca Ornago, all'Asst Brianza e ai medici di base di Villasanta affinchè ci si trovi intorno ad un tavolo per discutere del problema e addivenire ad una soluzione che soddisfi le richieste dei cittadini - avevano sottolienato i consiglieri di centrodestra - In questa campagna siamo mossi da una esigenza concreta di tutela della salute pubblica, considerando che gli ultimi due anni trascorsi nelle emergenze sanitarie, sono stati vissuti in modo traumatico e che la vicenda della chiusura dello studio medico ha determinato un senso di abbandono da parte delle istituzioni nei confronti dei nostri concittadini".

Il punto di vista dei medici

A nome di tutti i dottori che operano all'interno dei locali dello studio medico "La Santa" di via Buonarroti, la dottoressa Marina Teresa Sala, subito dopo essere venuta a conoscenza dell'iniziativa dei consiglieri del centrodestra, aveva di fatto, bocciato la proposta.