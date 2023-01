"Riporto il Pd tra gli operai e nelle fabbriche"

"Sono qui per riportare il Pd nelle fabbriche, accanto agli operai". La candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico Elly Schlein, 38 anni, stamattina, lunedì 16 gennaio 2023, è stata accolta dagli operai della Knorr-Bremse, la multinazionale tedesca con sede ad Arcore.

A fare gli onori di casa c’erano molti sindacalisti brianzoli della Cgil e Roberto Carzaniga, delegato sindacale della Fiom all’interno dello stabilimento arcorese.

"Il pd che ho in mente"

"Il nuovo Pd, o meglio, quello che ho in mente io dovrebbe tornare a rimettere al centro del dibattito politico il lavoro - ha sottolineato la candidata agli operai radunati in assemblea - Dobbiamo recuperare credibilità dopo errori e contraddizioni di questi anni. Vogliamo parlare di precarietà, un concetto dimenticato dalle destre e soprattutto dal governo guidato da Giorgia Meloni. Vogliamo limitare i contratti a termine e creare un salario minimo. Insomma bisogna recuperare una relazione di fiducia con la base, con gli operai. Dobbiamo rimetterci in ascolto delle esigenze del territorio".

"Siamo contenti di averti qui tra noi, in questa fabbrica che solo una decina di anni fa rischiava di scomparire a causa della delocalizzazione", ha aggiunto Carzaniga.

Bagno di folla a Vimercate

Dopo la tappa arcorese la deputata emiliana ha proseguito il tour nel Vimercatese con la visita ai giardini dedicati al cardinale di Milano "Carlo Maria Martini" accompagnata dall’ex parlamentare ed esponente di spicco del Partito democratico Roberto Rampi. Ad accoglierla c’erano oltre una cinquantina di militanti. Un vero bagno di folla che si è concluso con un piccolo comizio tenuto dalla deputata emiliana.

La tappa monzese

Questa mattina, 16 gennaio 2023, la candidata alla segreteria nazionale del Pd ha voluto incontrare anche i cittadini monzesi per esporre il profilo che porterà ad una ricostruzione del Partito Democratico. "Se vogliamo rendere il Pd un partito inclusivo dobbiamo concentrarci su 3 punti fondamentali: le disuguaglianze che sono aumentate drasticamente con la crisi economica e pandemica, il lavoro, garantendo un salario minimo e limitando i contratti a termine e, infine, un aspetto che viene spesso sottovalutato, il clima varando una vera e propria legge che accompagni quelle sull'economia e la società - ha spiegato Schlein - Qualunque sarà l'esito del congresso io sarò qui per i cittadini e per costruire un Pd che rialza la testa".