Ecco il progetto della rotatoria fra Seregno e Meda

La Giunta comunale di Seregno ha approvato il progetto di fattibilità della rotatoria all’intersezione tra via Wagner e via Einaudi, che coinvolge parzialmente anche il territorio del Comune di Meda. La realizzazione è resa possibile grazie a un accordo di programma sottoscritto tra i due Comuni, con Seregno nel ruolo di capofila, che sosterranno congiuntamente i costi.

Nella rotatoria due cerchi intersecati

La rotatoria avrà la forma di due cerchi intersercati, uno di diametro di 25 metri e l'altro di 28 metri. La cornice della rotonda, per la larghezza di un metro, sarà di calcestruzzo sormontabile. Al centro è prevista una aiuola contenuta in una vasca di muratura alta 30 centimetri sopra il piano stradale. L’opera ha un costo stimato di 321 mila euro circa (Iva esclusa) e una tempistica di realizzazione di circa 290 giorni: in particolare 90 giorni per la realizzazione del progetto esecutivo e 200 per le procedure di affidamento delle lavorazioni, le esecuzioni e il collaudo.

Un'opera attesa da oltre vent'anni

La rotatoria, in una zona di intenso traffico, è un intervento atteso ormai da oltre vent’anni, che certamente migliorerà la sicurezza in un tratto stradale dove attualmente si trova una rotonda realizzata con barriere provvisorie. Nella definizione del progetto è stata determinante la convergenza programmatica e progettuale tra le Amministrazioni comunali di Seregno e di Meda.

Soddisfatti i sindaci Rossi e Santambrogio

“Siamo soddisfatti del nuovo avanzamento per il progetto della rotatoria Einaudi-Wagner – dicono congiuntamente i sindaci Alberto Rossi di Seregno e Luca Santambrogio di Meda - Si tratta di un intervento strategico per la viabilità dei nostri territori, atteso da molti. C’è ancora molto da fare, ma ci sarà il massimo impegno nel rispettare la tempistica preventivata”.