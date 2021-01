Scelto il nuovo assessore di Cesano Maderno: è Marianna Ballerini.

Scelto il nuovo assessore

Marianna Ballerini, avvocata, è la neo assessora della Giunta Longhin. Il sindaco Maurilio Longhin ha firmato ieri, martedì 19 gennaio 2021, il decreto di nomima. Prende il posto della dimissionaria Irene Romanò, in quota Udc, che a dicembre 2020 ha comunicato la propria intenzione di lasciare l’Esecutivo per ragioni personali.

“Il sindaco non ha rispettato gli accordi”

Sorpreso della nomina il coordinatore cittadino dell’Udc, Vincenzo Tortorici: “L’avvocata Ballerini non rappresenta più l’Udc da tempo. Il sindaco, scegliendo lei, non ha rispettato gli accordi elettorali: il posto in Giunta spettava a un nostro rappresentante”.

Le deleghe di Romanò a Ballerini

La nuova assessora riceve in eredità tutte le deleghe di Romanò: Affari generali, Patrimonio, Bandi e Finanziamenti, Commercio e Imprese. Il sindaco comunicherà la sua decisione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Ballerini era favorita per la carica di assessore già alle Comunali del 2017, dove aveva corso per l’Udc. Il suo nome era saltato all’ultimo e nell’ottobre di quell’anno aveva lasciato il partito.

