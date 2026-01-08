Scuola dell’infanzia chiusa per freddo ma si accendono le polemiche

Non si placano le polemiche per la decisione della preside di Arcore Marta Chioffi di chiudere la scuola dell’infanzia di via Beretta a causa delle temperature rigide registrate ieri mattina, mercoledì 7 gennaio, all’interno del plesso scolastico che accoglie i piccoli di 3, 4 e 5 anni.
La circolare della preside
La preside Chioffi, dicevamo, ieri aveva disposto dunque la chiusura del plesso e rispedito a casa gli alunni alle 13, invitando il Comune ad intervenire tempestivamente per risolvere la problematica. Una situazione che ha creato grossi disagi ai genitori i quali sono dovuti correre ai ripari per andare a prendere i loro figli a scuola.
L’attacco del Pd
Nel frattempo il Pd arcorese non ha perso tempo e ha attaccato a testa bassa l’Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono sui Social.
“Questa mattina (ieri, ndr) i bambini della scuola dell’infanzia di via Beretta sono stati mandati a casa. Motivo? in aula c’erano 11 gradi. Il riscaldamento non funzionava e la soluzione è stata rimandare a casa bambini di 3, 4 e 5 anni, famiglie lasciate nel caos e insegnanti impossibilitate a lavorare in condizioni dignitose. Fa ancora più rumore se si ricordano le durissime critiche che l’attuale sindaco rivolgeva alla precedente amministrazione e all’allora assessore Paola Palma, accusandoli di avere scuole fatiscenti e dichiarando che la sicurezza e il decoro degli edifici scolastici sarebbero state la priorità assoluta del suo mandato. Promesse rimaste solo slogan. Quando si governa, non bastano le parole, servono fatti. E oggi i fatti dicono che questa amministrazione ha fallito, soprattutto su ciò che diceva essere il suo punto qualificante”.