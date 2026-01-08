Scuola dell’infanzia chiusa per freddo ma si accendono le polemiche

Non si placano le polemiche per la decisione della preside di Arcore Marta Chioffi di chiudere la scuola dell’infanzia di via Beretta a causa delle temperature rigide registrate ieri mattina, mercoledì 7 gennaio, all’interno del plesso scolastico che accoglie i piccoli di 3, 4 e 5 anni.

La circolare della preside

La preside Chioffi, dicevamo, ieri aveva disposto dunque la chiusura del plesso e rispedito a casa gli alunni alle 13, invitando il Comune ad intervenire tempestivamente per risolvere la problematica. Una situazione che ha creato grossi disagi ai genitori i quali sono dovuti correre ai ripari per andare a prendere i loro figli a scuola.

L’attacco del Pd

Nel frattempo il Pd arcorese non ha perso tempo e ha attaccato a testa bassa l’Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono sui Social.