"Se non spegnete la luce ve la faccio pagare"

Visti i costi esorbitanti delle utenze, soprattutto della bolletta dell'elettricità, una tirata d'orecchie è più che legittima e giustificata: "Se non spegnete le luci delle palestre durante la notte vi faccio pagare la bolletta".

Duro monito quello lanciato dal sindaco di Arcore Maurizio Bono nei confronti sia del personale scolastico delle scuole arcoresi, sia delle associazioni assegnatarie delle palestre annesse alle scuole.

Il motivo è presto detto: luci accese durante la notte.

La scoperta delle luci accese

Ieri mattina, giovedì 9 giugno 2022, il sindaco, a seguito di un sopralluogo effettuato nelle palestre comunali annesse alle scuole per verificare di persona i lavori da effettuare al fine di migliorare la fruibilità degli impianti, ha scoperto che in tutte le palestre visitate (palestra grande e piccola di via San Martino e palestra di via Edison) le luci erano state lasciate accese dalla sera precedente.

Una scoperta che ha fatto infuriare il sindaco a tal punto da spingerlo a prendere carta e penna e ad indirizzare una lettera di richiamo alle associazioni assegnatarie degli spazi comunali, sia all'istituto comprensivo.

La lettera