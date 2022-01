Politica

La consigliera del Pd: "Dal Consiglio di insediamento nulla è stato depositato".

Seveso, Argiuolo: "Quando saranno ufficiali le linee programmatiche?". La consigliera del Pd: "Dal Consiglio di insediamento nulla è stato depositato".

Linee programmatiche: Argiuolo chiede chiarezza

"Quando saranno ufficializzate le linee Guida programmatiche del sindaco Alessia Borroni?". La domanda arriva da Anita Argiuolo, consigliera del Pd, che ha chiesto delucidazioni a riguardo. "I cittadini e la politica di Seveso attendono che vengano depositate agli atti e ufficializzate in Consiglio comunale per sottoporre ad approvazione le linee Guida dell’Amministrazione Borroni - ha affermato Argiuolo - L'articolo 21 dello statuto comunale recita che 'Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche, dopo un preventivo esame delle proposte illustrate dal sindaco o dagli assessori mediante la formulazione d’indicazione, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio nei successivi 60 giorni'. Il Consiglio d'insediamento è dell'8 novembre scorso e ad ora nulla è stato depositato".

"Quali sono i programmi?"

Un ritardo che per la consigliera "non può essere giustificato, ma deve essere semplificato. Rispetto alla precedente Amministrazione di Centrodestra c’è un gruppo politico in più da accontentare nella programmazione delle linee guida di governo. Mi domando se ci siano problemi - si è chiesta Argiuolo - Mi domando poi quali siano i programmi del sindaco e quali linee guida della precedente legislatura conserverà. Mi auguro per il bene di Seveso che non siano come quelle precedenti, che sono rimaste solo parole scritte come quel 'Marketing territoriale' che non ha mai visto la luce oppure la revisione dell'attuale Pgt".

Allarme lavori pubblici

Argiuolo ha poi lanciato un allarme sulla situazione di alcuni uffici comunali. "Sappiamo che dopo il fuggi fuggi di alcuni dirigenti e tanti pensionamenti mai sostituiti negli anni scorsi, il settore si trova in condizioni disastrose, in mancanza di personale e con tantissimi lavori da fare. Auspichiamo al più presto nuove assunzioni - ha dichiarato - La città ha bisogno di manutenzioni. Molti lavori sono stati accantonati, come il discorso legato a La Petitosa all'Altopiano o i progetti di via Prealpi e via Meredo. I sevesini meritano un governo serio, responsabile e attuativo a ricordare a tutte le forze politiche il segnale del forte astensionismo nelle ultime elezioni comunali".