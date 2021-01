Seveso Futura punta il dito contro il neonato gruppo Allievi Sindaco. L’associazione scrive al presidente del Consiglio comunale e al segretario.

Seveso Futura critica il neonato gruppo

“Da fonti online si apprende che il centralino del Comune di Seveso sarebbe al servizio di un neonato gruppo consiliare a sostegno del sindaco Luca Allievi“. L’associazione politica Seveso Futura vuole vederci chiaro e scrive una lettera al presidente del Consiglio comunale, la forzista Alessandra Bernini, e al segretario comunale, dottor Norberto Zammarano. “Da Facebook apprendiamo che in Comune, dalla fuoriuscita di due consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare Lega, è nato un nuovo gruppo consiliare denominato Allievi Sindaco – spiegano i volontari di Seveso Futura – Sempre da questa fonte, e in particolare dalla pagina Facebook Gruppo Consiliare Allievi Sindaco Seveso, sappiamo che i due consiglieri componenti del nuovo gruppo sono Massimo Carro (capogruppo) e Maria Luigia Dal Ben“.

L’associazione: “Il numero è il centralino del Comune”

Oltre al comunicato stampa che informa di questa novità, sulla pagina è possibile reperire ulteriori informazioni: “Seveso Futura vorrebbe porre all’attenzione della presidenza del Consiglio comunale, quale fondamentale figura di garanzia per il corretto funzionamento dell’organo di indirizzo e di controllo politico dell’Ente, e, per opportuna conoscenza, al segretario comunale un elemento che all’associazione politica è parso quantomeno singolare”. Il neonato gruppo consiliare Allievi Sindaco indica come numero di telefono di riferimento del gruppo stesso lo 0362 5171 che ci risulta essere il centralino del Comune di Seveso. “Come associazione politica attenta alle vicende politiche e amministrative della nostra città – continuano da Seveso Futura – ci appelliamo al fondamentale principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione ponendo alla presidenza del Consiglio comunale alcuni interrogativi: chi ha autorizzato il gruppo consiliare di maggioranza Allievi Sindaco a utilizzare il numero del centralino di Seveso per scopi legati all’attività del gruppo stesso? Quante risorse umane ed economiche sono state impiegate per garantire il servizio di centralino al neonato gruppo consiliare? E’ stata garantita la parità di trattamento con tutti i gruppi consiliari di maggioranza e, soprattutto, di minoranza?”. Infine: “Essendo la funzione del presidente non strumentale all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, non abbiamo motivi di dubitare che saprà fare luce su quanto accaduto per porre rimedio a una situazione che si configurerebbe come un’appropriazione di strumenti pubblici ai fini di parte”.