Seveso Futura avvia una "ricognizione" in vista delle prossime Amministrative. "Recuperare una dimensione della politica attenta al bene comune e rispettosa delle persone".

"Una politica attenta al bene comune"

“È necessario recuperare una dimensione della politica locale attenta al bene comune, nel rispetto istituzionale e nel rispetto delle persone”, lo dichiara Seveso Futura in una nota stampa rivolgendosi direttamente ai cittadini. L'associazione sottolinea: “Come Associazione politica crediamo fortemente nel valore della partecipazione cittadina. La soluzione ai mali di questa politica può giungere solo da un rinnovato protagonismo dei cittadini che, insieme, si prendono cura della città”. L'invito ai sevesini: “Siamo aperti al confronto con tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio - aggiungono i responsabili - bisogna recuperare una dimensione della politica al servizio del bene comune, nella direzione della coesione sociale, della tutela dell’ambiente e del benessere delle persone”.

Elezioni in autunno più vicine

Dopo le dimissioni del sindaco Allievi, le elezioni amministrative in autunno sono un’ipotesi sempre più concreta. E Seveso Futura è attenta: “Stiamo iniziando a fare un ragionamento e annunciamo l’avvio di una ricognizione per la ‘città futura’: chi vuole partecipare può scriverci via WhatsApp al 333.6874015 oppure all'indirizzo mail info@sevesofutura.it. Le responsabilità sono enormi e il prossimo sindaco avrà molte partite da risolvere" concludono dall'associazione.