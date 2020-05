Seveso, il nuovo assessore è Luca Varenna. Rimodulate le deleghe all’interno della Giunta comunale.

Ufficialità in serata

L’ufficialità è arrivata in serata. Il sindaco Luca Allievi ha provveduto a rimodulare le deleghe assessorili in conseguenza dell’uscita dalla Giunta Comunale di Natale Alampi avvenuta lo scorso 23 aprile. Col decreto firmato oggi, all’assessore Alessia Borroni sono state attribuite le deleghe a Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, Fonti Energetiche, Piano Spazi, che ad inizio mandato erano state assegnate ad Alampi e che il 23 aprile erano state avocate e trattenute in capo unicamente al sindaco. Contestualmente il sindaco ha nominato Luca Varenna (nato a Milano il 26 maggio 1972) componente della Giunta, attribuendogli le deleghe a Bilancio, Cultura, Biblioteca, Scuola, Giovani, Calendimaggio, Sagre, finora in capo la prima allo stesso Luca Allievi e le altre ad Alessia Borroni.

“Varenna attivo nella scuola e nel sociale”

“Luca Varenna è un avvocato ed è attivo nel campo della scuola e anche nel sociale, esperienze che potrà mettere ora a disposizione dell’Amministrazione comunale e di tutta la collettività. Alessia Borroni vanta già un’approfondita conoscenza sia professionale che accademica dei temi relativi all’ecologia, all’organizzazione e alle fonti energetiche avendo peraltro conseguito una laurea in Fisica e una laurea in Scienze dell’organizzazione. Ad entrambi, attesi da nuovi compiti in ambiti sensibili per la comunità, va il mio augurio di buon lavoro e di una proficua collaborazione coi colleghi di Giunta e con la struttura comunale” ha dichiarato il primo cittadino.