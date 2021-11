Ufficializzata la squadra

Luca Varenna di Forza Italia è il vicesindaco, due assessori per Fratelli d'Italia.

Seveso, il sindaco Alessia Borroni presenta la nuova Giunta. Luca Varenna è il vicesindaco, due assessori per Fratelli d'Italia.

Borroni sceglie la nuova squadra

Due donne e quattro uomini, è la composizione della nuova Giunta di Centrodestra guidata da Alessia Borroni, vincitrice delle ultime elezioni. "La scelta è condivisa da tutta la coalizione, ci sono stati colloqui individuali con le singole persone perché ognuno potesse manifestare i propri interessi - ha affermato il sindaco - Assemblare il tutto non è stato difficile, sono persone con cui ho lavorato nella precedente Amministrazione oppure che conosco da tempo, hanno la mia stima e la mia fiducia. Mia e di tutta la coalizione che ci supporta. Abbiamo scelto tutti insieme". I cinque assessori nominati sono Luca Varenna di Forza Italia, Michele Zuliani della civica ViviAmo Seveso, Alice Zaniboni della Lega e Marco Mastrandrea e Antonio Santarsiero di Fratelli d'Italia.

Le deleghe: Varenna è il vicesindaco

Queste le deleghe. A Varenna, che ricoprirà l'incarico di vicesindaco, vanno Istruzione, Bilancio, Società partecipate, Diritto allo studio e Affari legali. Alice Zaniboni sarà assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio (manutenzione straordinaria e valorizzazione), Grandi Opere, Cimitero, Servizi Demografici. Marco Mastrandrea ricoprirà il ruolo di assessore allo Sport, Comunicazione, Eventi e Tempo Libero, Sicurezza, Polizia Locale, Amministrazione digitale, Commercio e attività produttive. Ad Antonio Santarsiero vanno Lavori Pubblici (manutenzione ordinarie del territorio, degli impianti sportivi ed edifici comunali). Michele Zuliani sarà invece assessore alla Cultura, alle Politiche sociali Identità e tradizioni, Biblioteca, Famiglia, Disabilità, Volontariato, Politiche giovanili e del lavoro. Il sindaco Borroni seguirà invece direttamente Personale, Politiche ecologiche ed energetiche, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia privata e Tutela degli animali.

"Pronti a lavorare"

"Siamo pronti a lavorare per il bene della città. Abbiamo guardato in primis proprio al bene della città, sono sicuro potremo supportare al meglio il sindaco - ha dichiarato Marco Mastrandrea - La squadra è quella giusta e anche in Consiglio ci saranno giovani ed esperti. L'obiettivo è quello di lavorare al bene della città. Sono molto felice del risultato ottenuto da Fratelli d'Italia, il partito più votato: è un ulteriore segno di responsabilità". Così Varenna: "Ringrazio per la fiducia, continuerò il mio operato già iniziato nella scorsa Amministrazione". Santarsiero ha promesso di dedicare quanto più tempo possibile: "Ho la fortuna di essere in pensione e di avere tempo da dedicare. Ho in incarico un assessorato a me particolarmente gradito, è un settore dove mi sento di poter dare il 100 per cento". Zuliani: "Nonostante fossimo una lista civica ci siamo sentiti subito trattati alla pari. Obiettivo è quello di mettere al primo posto la persona". Infine Zaniboni: "Credo sia importante per Seveso avere un sindaco donna, può dare una marcia in più. Daremo il massimo".