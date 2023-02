Si rinnovano i binari, passaggio a livello di Bernate chiuso per due giorni

Dalle ore 22 di stasera, mercoledì 8 febbraio 2023 e fino alle ore 6 di sabato 11 febbraio 2023 chiude temporaneamente il passaggio a livello di Bernate di Arcore, che si trova in via Grandi e che collega la città con Velasca di Vimercate.

Si tratta di un provvedimento concordato tra l'Amministrazione comunale e Rfi per dare seguito alla richiesta di riqualificazione dei binari della rete ferroviaria

"Siamo riusciti a concentare il lavoro in due giorni"

"Il provvedimento si è reso necessario per via di un intervento di manutenzione straordinaria dei binari, in ottica di garantire maggior sicurezza dei trasporti - ha sottolineato il sindaco Maurizio Bono - Siamo consapevoli che questo metterà alla prova la circolazione, ci siamo attivati per comunicare la cosa alle categorie sulle quali potrebbe gravare di più questa chiusura. Inizialmente l'intervento sarebbe dovuto durare quattro giorni ma ci siamo subito attivati con Rfi affinchè la durata non superasse i due giorni e così è stato".

Come cambierà la circolazione viabilistica

In via Grandi, in corrispondenza del passaggio a livello, sarà attivo il divieto di transito. In via Gilera - intersezione via Fumagalli -per veicoli provenienti da Usmate-Velate sarà attivo il presegnale di divieto di transito per passaggio a livello chiuso, eccetto residenti di via Pastore, via G. Rossa, via Di Vittorio, via D’Antona, via Cattaneo, via Tarantelli, via Tobagi, via Carducci e via Grandi sino al civico 62 e 65. Direzioni consentite dritto e a destra, eccetto autocarri; Deviazione per Vimercate, dritto sino a cavalcavia via Croce.

Via Gilera intersezione via Grandi per veicoli provenienti da Monza

Presegnale di divieto di transito per passaggio a livello chiuso, eccetto residenti di via Pastore, via G. Rossa, via Di Vittorio, via D’Antona, via Cattaneo, via Tarantelli, via Tobagi, via Carducci e via Grandi sino al civico 62 e 65. Direzioni consentite dritto e a sinistra, eccetto autocarri; Deviazione per Vimercate, dritto per svincolo tangenziale;

Via Carducci intersezione via Grandi

Presegnale di divieto di transito per passaggio a livello chiuso, eccetto residenti di via Pastore, via G. Rossa, via Di Vittorio, via D’Antona, via Cattaneo, via Tarantelli, via Tobagi e via Grandi sino al civico62 e 65; Direzione obbligatoria sinistra eccetto residenti delle vie sopraindicate;

Via Pastore intersezione via Grandi

Presegnale di divieto di transito per passaggio a livello chiuso, eccetto residenti di via G. Rossa, via Di Vittorio e via Grandi sino al civico 62 e 65; Direzione obbligatoria destra eccetto residenti delle vie sopraindicate;

Via Fumagalli intersezione via Gilera

Presegnale di divieto di transito per passaggio a livello chiuso, eccetto residenti di via Pastore, via G. Rossa, via Carducci, via Di Vittorio, via D’Antona, via Cattaneo, via Tarantelli, via Tobagi e via Grandi sino al civico 62 e 65; Direzioni consentite sinistra e destra eccetto residenti delle vie sopraindicate.

Infine in via Grandi per i per veicoli provenienti da Vimercate alla rotatoria fronte civico n° 76 consistente in: Presegnale di divieto di transito per passaggio a livello chiuso