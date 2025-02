Dalla politica solidarietà alla prof aggredita

Dal Consiglio comunale di Seregno, unanime, la solidarietà e vicinanza alla prof del liceo Parini colpita al volto da uno studente al cambio dell’ora di lezione.

Vicinanza alla prof aggredita

Nei giorni scorsi la brutta vicenda, che ha avuto larga eco anche sulla stampa nazionale, è stata dibattuta in assise a cominciare da una comunicazione di Laura Valtorta, consigliera di Fratelli d’Italia e insegnante di professione. "Un episodio che non può e non deve lasciarci indifferenti. Il fatto che la docente, profondamente colpita da quanto accaduto, abbia dichiarato di non voler più tornare a scuola è un segnale d’allarme che ci interpella come istituzioni e come comunità - le sue parole - La gestione di questi casi richiede un supporto adeguato, sia in termini di risorse che di formazione per il personale scolastico, affinché si possa prevenire l’escalation di episodi critici".

Docenti e famiglia insieme per aiutare i ragazzi

"E’ fondamentale che docenti e famiglia cooperino per aiutare i ragazzi nella loro crescita, non solo scolastica ma anche personale, emotiva ed educativa", le parole di Alice Gallinaro del Partito Democratico in Consiglio comunale, che ha ricordato l’aumento dei casi di violenza a scuola.

Solidarietà anche allo studente

Per Samuele Tagliabue della lista civica Scelgo Seregno "abbiamo perso tutti, la solidarietà mi piacerebbe estenderla a tutti gli attori coinvolti in questa triste vicenda, anche al ragazzo". Un cenno anche alle "ferite e fatiche" dietro "il compito gravoso, scivoloso, difficilissimo e faticosissimo del dirigente scolastico. Solidarietà anche a Gianni Trezzi, stimato da tutto il mondo scolastico".

Da Lega e FI critiche al preside

Duro l'intervento del leghista Edoardo Trezzi, nei confronti del preside. Nel suo intervento "la condanna della volontà del dirigente scolastico di nascondere o minimizzare l’accaduto. La trasparenza, soprattutto in ambito scolastico, deve essere una questione di principio". Severo in Forza Italia anche Luca Tommasi: "E’ stata gestita male la comunicazione, sarebbe stato più corretto che la comunità scolastica fosse messa al corrente prima della stampa. E’ giusta la protesta degli studenti, che si sono mostrati molto maturi".