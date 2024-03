Spot elettorale sul giornalino comunale e il Pd non ci sta

Il capogruppo del Pd di Giussano Matteo Botta non ha gradito affatto la copertina dell'ultimo numero del giornalino comunale, ritenendola uno spot elettorale da parte del sindaco Marco Citterio, in corsa per le prossime Amministrative di giugno. L'unico ad oggi. Si attente infatti ancora il nome del candidato del centro sinistra.

E' iniziata la campagna elettorale

La campagna elettorale è di fatto iniziata a Giussano e secondo il consigliere capogruppo del Pd Matteo Botta l'ultimo numero dell'Informatore comunale è uno spot elettorale al sindaco Marco Citterio, che si è ricandidato per il secondo mandato. Già da fine anno il primo cittadino uscente sta lavorando in vista del voto con molta attenzione anche alla comunicazione: è attivo sui social, con una pagina Facebook, ha aperto settimane fa un canale whatsapp e da qualche giorno compare sulla copertina del nuovo numero dell’Informatore comunale, l’ultimo prima della scadenza del suo mandato.

La copertina "contestata"

In fascia tricolore Citterio ha alle spalle i due progetti che segnano il suo quinquennio: il centro sportivo Boffi e il centro polifunzionale.

La copertina però non è affatto piaciuta al consigliere del Pd Matteo Botta e neppure tutto il lungo elenco di opere e servizi realizzati in questi 5 anni di Amministrazione.

«I giussanesi hanno ricevuto come di consuetudine l'informatore comunale ed hanno potuto constatare di fatto come la campagna elettorale per le prossime elezioni sia ufficialmente iniziata - ha commentato Botta - Peccato che questa Amministrazione la stia facendo con i soldi dei cittadini. Pubblicare in copertina il sindaco con alle spalle i due progetti che dovranno essere realizzati i prossimi anni crediamo sia scorretto e inappropriato. L'utilità del periodico é quella di informare i cittadini sulle iniziative del Comune, non deve essere usato per raccontare libro dei sogni. Vedere poi delle opere di ordinaria amministrazione presentate come grandi successi di questi 5 anni conferma la loro incapacità di avere una visone progressista della nostra città».

La replica di Citterio

Non la pensa così però il primo cittadino Citterio che replica punto su punto alle dichiarazioni del capogruppo del Pd.