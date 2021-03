Strada chiusa per i lavori alla fognatura. Settimana prossima, da martedì 6 a giovedì 8 aprile, non sarà percorribile via Machiavelli nel tratto compreso fra via Negri e via Deledda.

Strada chiusa per lavori alla condotta fognaria

Dopo Pasqua strada chiusa per i lavori di ripristino della condotta fognaria. Via Machiavelli non sarà percorribile nel tratto compreso fra via Negri e via Deledda, con deviazione stradale su via San Giuseppe e via Capuana, nella zona dello stadio comunale Ferruccio. I lavori sono affidati da Brianzacque, l’azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato della Provincia di Monza e Brianza. Titolare dell’intervento di ripristino è la ditta Suardi, con sede a Predone nella provincia di Bergamo.

Deviazione obbligatoria anche per i bus di linea

Il provvedimento con il divieto di transito in via Machiavelli e la conseguente modifica della circolazione stradale è stato emesso dalla Polizia locale con un’ordinanza temporanea, a firma del comandante della Polizia locale, Maurizio Zorzetto. La presenza del cantiere renderà necessaria anche la deviazione dei bus di linea, per questo sono stati già informate le ditte di autotrasporto pubblico interessate: Autoguidovie, Air Pullman, Asfautolinee, Fnm, Atm, Sal e Stie.