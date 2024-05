Tajani consegna la tessera di Forza Italia al sindaco di Desio

Dopo che la notizia era trapelata in maniera ufficiosa nei giorni scorsi, ieri sera lunedì 27 maggio, nel corso di un evento organizzato da Forza Italia a Carate Brianza in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, è arrivata l'ufficialità. Il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, ha scelto di aderire a Forza Italia, lasciando la Lista Civica Per Desio, di cui è stato uno dei fondatori e con cui si è candidato alle ultime elezioni.

"Ieri sera, a Carate Brianza, il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, a Carate Brianza durante l'appuntamento per le Europee, gli ha consegnato la tessera azzurra alla presenza del segretario provinciale di Monza e Brianza Luca Veggian" - ha spiegato Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

Veggian in merito alla decisione di Gargiulo di aderire a Forza Italia (partito che a Desio in consiglio comunale è all’opposizione) ha invece spiegato:

«Questo percorso è iniziato qualche mese fa, per empatia personale. Con Simone Gargiulo da sindaci c’è sempre stata una collaborazione e una stima reciproca sull’operato nei nostri Comuni. Poi io sono diventato segretario provinciale. L’input importante che ha permesso di concretizzare il percorso è stato quello venuto a livello regionale e nazionale, che ha chiesto di cercare di inglobare nel nostro partito liste civiche moderate che si riconoscono nelle nostre idee. Da qui molti sono approdati in Forza Italia, tra questi anche Simone Gargiulo. In questo modo acquisiamo il sindaco della quarta città della Brianza per importanza, e nello stesso tempo si ricompatta il Centrodestra. Grazie al cammino fatto ora Forza Italia potrà entrare in maggioranza e in Giunta con il sindaco. Dobbiamo guardare avanti e lavorare in modo costruttivo.».