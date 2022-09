Tavola rotonda ad Arcore su Pedemontana: ecco dove potete seguire la serata in streaming

Il primo cittadino di Arcore Maurizio Bono tira dritto sul discorso Pedemontana e chiama a raccolta i colleghi sindaci coinvolti nel passaggio di Pedemontana. Stasera, sabato 10 settembre, alle ore 21 in Villa Borromeo, ad Arcore (l’incontro verrà moderato dai giornalisti del Giornale di Vimercate e sarà visibile, in streaming, sulla pagina Facebook "Prima Monza") il primo cittadino ha organizzato una tavola rotonda per fare il punto della situazione sulla realizzazione dell’autostrada.

Sul tavolo diverse proposte alternative: no alla tratta "D" breve, semitrincee, potenziamento della Sp 45, terza corsia alle Torri Bianche e, infine, realizzazione di un nuovo svincolo tra Usmate e Vimercate.

"Lo scopo della tavola rotonda organizzata per stasera è quello di mettere sul tavolo tutti i nodi ancora da

affrontare per arrivare, per quanto possibile, a una posizione condivisa con i colleghi dei territori limitrofi - ha sottolineato Bono - Purtroppo, personalmente, devo dire che, in maniera ufficiale, non sono al corrente di quanto è stato detto nella riunione organizzata lunedì scorso in Provincia. L'ho scoperto dai giornali. Per questo motivo stasera chiederò direttamente al sindaco di Agrate Simone Sironi di fornirci una relazione dettagliata per aggiornarci sullo stato di fatto dell'opera. Credo che sia necessario che tutti i sindaci delle tratte coinvolte dal passaggio di Pedemontana siano al corrente di tutte le informazioni perchè non accetto che mi si dica che quello che riguarda la tradda "D" non riguarda i sindaci della tratta "C" e viceversa... ".