Terremoto politico a Lesmo: dopo il consigliere Battisti la Giunta Dossola perde anche un assessore

Un vero e proprio scossone scuote nuovamente l’Amministrazione comunale di Lesmo. Nella mattina di mercoledì 22 luglio, l’assessore Anna Abate ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, depositando il documento al protocollo dell’ente. Una decisione di peso, visto che Abate gestiva comparti cruciali per la comunità: era infatti titolare delle deleghe al Welfare sanitario e sociale, alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del paese a partire da stamattina, sabato, anche se per gli addetti ai lavori non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Da mesi, infatti, si rincorrevano voci di forti e costanti attriti con il sindaco Sara Dossola; tensioni nate ben prima dell’uscita dalla maggioranza di Daniel Battisti.

Un duro colpo per Dossola, esponente del Pd che, ricordiamo, da qualche settimana siede anche sui banchi del Consiglio provinciale di Monza e Brianza.

Il chiarimento in Consiglio Comunale

Raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione, l’ormai ex assessore ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle ragioni profonde del suo addio, rimandando ogni dichiarazione alla prossima assemblea cittadina:

“Martedì sera in Consiglio comunale spiegherò le motivazioni che mi hanno portato a questa dolorosa e sofferta decisione, per il momento preferisco non aggiungere nulla – ha sottolineato Abate – Confermo che ho rassegnato le dimissioni a seguito di una serie di accadimenti”.

Non si tratterà comunque di un addio alla politica lesmese. Abate – che ha compiuto 51 anni lo scorso 3 luglio ed è un volto noto della sanità lombarda come responsabile della Diagnostica Ecografica della Breast Unit dell’Ospedale San Gerardo di Monza – ha deciso di non dimettersi dal consiglio.

La maggioranza trema: Abate passa al Gruppo Misto

Proprio come fatto in precedenza da Battisti, l’ex assessore abbandonerà definitivamente i banchi della maggioranza ma manterrà la carica di consigliere, andando a sedersi tra le fila del Gruppo Misto.

Con questa mossa, la coalizione a sostegno di Sara Dossola perde un altro pezzo fondamentale e vede ridursi ulteriormente i propri numeri in aula. Attualmente può contare solo su un voto in più di maggioranza. La seduta di martedì sera si preannuncia infuocata e decisiva per capire il futuro e la reale tenuta della giunta.