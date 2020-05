“Test sierologici anche per i volontari del 118 e delle varie Croci”. Li ha chiesti il consigliere della Lega Alessandro Corbetta, che ha scritto all’assessore al Welfare Giulio Gallera.

“Il personale e i volontari del 118, della Croce Rossa e delle altre croci sono a tutti gli effetti operatori sanitari in prima linea nell’emergenza Covid e devono essere equiparati a chi lavora negli ospedali per quanto riguarda gli screening di monitoraggio”. Così Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, interviene in merito alla sicurezza del personale e dei volontari dei servizi di emergenza sanitaria presenti sul territorio lombardo.

“Ho scritto oggi all’assessore Giulio Gallera – prosegue Corbetta – per mettere in evidenza e prestare la massima attenzione a questa necessità, inserendo prima possibile il personale e i volontari delle Croci negli screening di monitoraggio per il Covid-19, ovvero i test sierologici e i tamponi”.

“Le persone che prestano servizio sulle ambulanze – conclude Corbetta – sono le prime a entrare in contatto con i pazienti Covid e è indispensabile tutelarne la salute, così come avviene per il personale ospedaliero”.

I test sierologici per il personale medico come noto sono iniziati anche nella nostra provincia da una ventina di giorni, con risultati che la scorsa settimana ci hanno fatto dire, grazie ai numeri, che chi ha operato nei nostri ospedali, ha corso meno rischi di ammalarsi di altri. Nei prossimi giorni, come annunciato venerdì scorso dall’assessore Gallera, i test dovrebbero interessare anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.

