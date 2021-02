Tour nelle palestre della Brianza, “Settore allo stremo. Riaprire subito”

Tour nelle palestre della Brianza. Il Consigliere regionale “Settore allo stremo. Riaprire subito”. Federico Romani ha visitato oggi alcune strutture di Lissone, Monza e Villasanta.

Tour nelle palestre della Brianza per il vicepresidente della commissione Sport della Regione

“Riaprire le palestre e i luoghi dello sport” Lo dichiara Federico Romani (Fdi), consigliere regionale e vicepresidente commissione Sport, Cultura, Innovazione, Ricerca e Comunicazione in Lombardia che oggi ha partecipato ad una serie di incontri con gli addetti del mondo delle palestre. In particolare Romani ha visitato diverse strutture di Lissone, Monza e Villasanta.

L’obiettivo, per il consigliere, è quello di permettere subito la riapertura in sicurezza dato il miglioramento del quadro pandemico in generale.

“Credo che ormai sussistano i presupposti per tornare a praticare l’ attività motoria nei luoghi dello sport – ha detto – Per questo abbiamo organizzato un tour delle palestre del territorio, per evidenziare con gli addetti ai lavori che secondo noi é possibile tornare ad aprire nel pieno rispetto delle regole”

Settore allo stremo

E ancora Romani sulla situazione economica della categoria:

“Il settore è ormai allo stremo e migliaia di piccoli imprenditori sono sull’orlo del fallimento, moltissimi lavoratori non hanno più il posto di lavoro. C’è anche chi non riaprirà. Bisogna sottolineare inoltre come i cittadini stiano perdendo i benefici di svolgere attività fisica: lo sport infatti è prevenzione, è divertimento, è vita! Anche queste sono priorità, finora dimenticate”.

Le parole di Antonio Rossi

Ieri sull’argomento si era espresso anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Antonio Rossi.