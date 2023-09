Tre incontri per parlare di Pgtu, ma il Pd non ci sta

Polemica a Seveso: l'Amministrazione ha organizzato tre incontri per parlare di Pgtu, ma il Pd Seveso è critico per la scelta degli orari.

Dopo la polemica del Pgt tocca al Pgtu

Due argomenti di grande importanza che a Seveso fanno discutere. Al centro ci sono Pgt (Piano di Governo del Territorio) e soprattutto Pgtu (Piano Generale del Traffico Urbano). Il Pgt aveva fatto discutere per il fatto che l'Amministrazione aveva deciso di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento facendo scattare in piena estate i 30 giorni per proposte e suggerimenti. Critiche in questo senso erano arrivate da Seveso Futura, che aveva promosso un'iniziativa tra i cittadini con l'obiettivo di raccogliere nuovi suggerimenti. Alla fine erano arrivate oltre 60 proposte.

Tre incontri proposti dall'Amministrazione

Per quanto riguarda gli interventi legati al Pgtu, l'Amministrazione comunale ha organizzato tre incontri durante i quali verranno illustrati alla cittadinanza gli interventi.

Il primo incontro fissato per martedì 19 settembre alle 18 è plenario, con un focus particolare sui quartieri di Seveso Centro e San Pietro. Appuntamento nell'auditorium della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Il secondo è fissato per giovedì 21 settembre alle 17 all'oratorio San Clemente di Baruccana e riguarda proprio la stessa frazione. Il terzo incontro è invece relativo al quartiere Altopiano e sarà lunedì 25 settembre alle 17 nell'oratorio San Carlo. Ci sarà una apposita finestra temporale in cui presentare delle osservazioni e ciò avverrà, come vuole la prassi, a seguito dell'adozione del Pgtu.

Il Pd non ci sta

Le date e soprattutto gli orari non sono piaciuti al Pd Seveso, che ha espresso critiche nei confronti di questa decisione. Così il Pd e il suo capogruppo Gigi Malerba hanno inviato una lettera al sindaco Alessia Borroni e al presidente della Commissione Territorio Riccardo Sala, sottolineando il proprio disappunto.