Trenord e Pozzetto, il “controspot” del Movimento 5 Stelle: “Ecco come doveva essere”

Il Movimento 5 Stelle attacca Trenord dopo il nuovo spot con Pozzetto: “Presa in giro per i pendolari”.

Il nuovo spot rilasciato da Trenord insieme a Renato Pozzetto non cancella le polemiche sul servizio ferroviario lombardo. Anzi, le alimenta. Tanto che il Movimento 5 Stelle lo considera senza mezzi termini

QUI IL NUOVO SPOT DI TRENORD

Il perché non è difficile da capire: mentre lo spot mostra (come ovvio) il “lato positivo” di Trenord, i pendolari sanno bene cosa significa utilizzare ogni giorno il servizio ferroviario lombardo. Spiega il consigliere regionale M5S Nicola di Marco:

“I viaggiatori, ogni santo giorno, si trovano a giocare al lotto con i numeri sul tabellone delle partenze, attendono treni spesso in ritardo, sporchi, con bagni fuori servizio roventi o ghiacciati in base alle stagioni. Insomma, tutto un altro film. Magari i treni funzionassero come nello spot. Invece di chiedere scusa per quanto si sta facendo patire ai cittadini e concentrare ogni sforzo nel miglioramento del servizio si trova invece il tempo per mettere in scena uno spot video che ci mostra una situazione diversa dalla realtà.

La trascrizione di un incontro tra politici della Lega qualche tempo fa diceva che avrebbero fatto la loro propaganda sui nuovi treni. In effetti è questo che fa il partito nelle istituzioni: creare problemi e fare propaganda cercando di trasformare i suoi continui fallimenti in spot elettorali. Per il M5S Lombardia le risorse devono essere usate diversamente. Proprio per questo abbiamo depositato un accesso agli atti che chiede alla Giunta di spiegarci quanto e chi ha pagato questo spot e la sua utilità“.