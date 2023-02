Triuggio, energia gratis e pulita alle scuole medie

In tempo di crisi energetica arriva un’ottima notizia per la comunità di Triuggio.

Triuggio si aggiudica un bando statale

L’Amministrazione comunale ha infatti vinto un bando statale ottenendo un finanziamento per l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra la palestra della scuola media: grazie a questo impianto sarà possibile realizzare significativi risparmi sulla spesa energetica e dare un concreto aiuto alla difesa dell’ambiente.

Con il finanziamento a fondo perduto di 163.460 euro, concesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, verranno posizionati 250 metri quadrati di pannelli sulla copertura della palestra di via Aldo Moro, in grado di produrre una potenza nominale di circa 50 chilowatt.

Nel progetto è prevista anche la sostituzione della caldaia della scuola che migliorerà ulteriormente l’efficientamento energetico del plesso.

Dopo gli impianti fotovoltaici sui tetti della palazzina della Polizia locale in via 11 Settembre 2001 e del centro civico di via Puccini (sede del Melograno) installati la scorsa estate, questo nuovo intervento rappresenta un ulteriore passo lungo il percorso virtuoso avviato dall’Amministrazione comunale volto alla copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici attraverso la produzione di energia rinnovabile con l’obiettivo di abbattere i costi in bolletta e contribuire a migliorare l’impatto ambientale.

Primo passo per la comunità energetica

“Questo intervento rappresenta anche un significativo passo verso la formazione a Triuggio della prima comunità energetica - sottolinea il sindaco Pietro Giovanni Cicardi - una volta raggiunta l’autonomia energetica, i chilowatt in eccesso prodotti dagli impianti montati sugli edifici pubblici in futuro potranno essere infatti utilizzati da abitazioni e immobili di cittadini privati a seguito di una manifestazione di interesse”.