Troppi pochi medici di medicina generale: la mozione di Seveso Futura

A Seveso troppi pochi medici di medicina generale: Seveso Futura presenta una mozione che parla anche di casa di comunità e attivazione sociale.

Medici e casa di comunità al centro della mozione

Casa di comunità e medici di medicina generale. Questi i temi su cui verte la mozione portata avanti da Seveso Futura.

"La grave carenza di medici di medicina generale sta determinando grandi disagi alla cittadinanza e interi quartieri sono isolati e non raggiunti dalle cure primarie - sottolineano dall'associazione - Questa emergenza si aggiunge alla già esile offerta di servizi sanitari territoriali del territorio e il vuoto di cura tra il medico di famiglia e l'ospedale".

A Seveso infatti, da inizio anno, sono andati in pensione tre medici di base e, per sopperire a questo, l'Amministrazione ha attivato l'ambulatorio medico temporaneo in largo Volontari del Sangue.

Le richieste di Seveso Futura

La mozione, oltre a indagare la questione dell'assenza dei medici di base, affronta il tema delle case della comunità: l'obiettivo è stimolare l'azione della sindaca Alessia Borroni per informare la cittadinanza e coinvolgere le parti sociali alla definizione degli obiettivi.