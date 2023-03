Un ausiliario del traffico contro la sosta selvaggia vicino al Parco

Il problema si chiama sosta selvaggia, soprattutto in via Deledda e nelle vicinanze del Parco di Monza, a Villasanta.

La soluzione potrebbe essere un maggior controllo da parte di un ausiliario della sosta che verrebbe assunto dall'Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago e un ripensamento e miglioramento della cartellonistica stradale che indica i parcheggi sparsi per il paese

Nel mezzo ci sono le pieghe del bilancio tra le quali bisognerà trovare i fondi necessari per dotare il Comune di una nuova figura. La conferma della volontà di porre rimedio una volta per tutte alla sosta selvaggia è arrivata ieri sera, giovedì 23 marzo 2023, durante il Consiglio comunale.

La problematica di via Deledda

Dibattito in aula stimolato da una mozione presentata dal gruppo misto formato dai consiglieri Nicola Ganino e Roberto Frigerio e, in precedenza, dalla richiesta di intervento avanzata dal movimento "Io scelgo Villasanta" che aveva avanzato l'idea di creare parcheggi a pagamento per i non villasantesi nei pressi del Parco di Monza.

"La questione della viabilità su via Deledda deve essere presto affrontata, anche in considerazione del fatto che in quella zona ci sono la maggior parte delle scuole di Villasanta e quindi la questione, durante i giorni feriali, diventa anche di sicurezza per i bimbi e le famiglie", avevano sottolineato i membri del sodalizio.

La mozione del Gruppo Misto

"Come già ribadito in una passata interrogazione, si sta ripresentando costante e massiccia la presenza di veicoli appartenenti ad utenti e visitatori del Parco di Monza, non abitanti nel Comune di Villasanta, nelle aree adiacenti il confine con il Parco, nei giorni feriali e ancor di più nei giorni festivi - si legge nella mozione del gruppo misto - L’aumentata presenza rappresenta gradito riscontro della considerazione di Villasanta e le sue porte come vie di accesso al Parco, ma impatta sulle abitazioni limitrofe ai punti più critici di ingresso. Continua inoltre ad essere costante la pressione esercitata sui parcheggi dalla presenza delle scuole negli orari di entrata e uscita, nei giorni feriali. Considerato che il disagio è arrecato soprattutto ai residenti che non possiedono posti auto di proprietà, si chiede al sindaco e alla Giunta di impegnarsi ad individuare strategie di regolamentazione di una situazione che sta diventando sempre più ingestibile, tutelando con misure idonee i residenti. Utile sarebbe valorizzare le numerose altre soluzioni di parcheggio presenti nel Comune di Villasanta, non molto distanti da quelle in oggetto, adottando una cartellonistica che informi i non cittadini di Villasanta, affluenti al Parco".

La risposta dell'assessore Sormani

"Rispetto alla precedente interrogazione formulata sullo stesso tema, nel giugno dello scorso anno, dai consiglieri del centrodestra, sono diverse le opere che sono state realizzate per risolvere questa criticità: è stata rifatta la segnaletica in via Deledda, realizzati due attraversamenti pedonali proprio tra via Battisti e la stessa via Deledda. Anche la cartellonistica stradale è stata migliorata e in generale si è posta una maggiore attenzione dal punto di vista delle sanzioni. Il contesto riguardante l'accesso al Parco di Monza va considerato nel suo complesso e non possiamo dimenticarci le strade che circondano l'ingresso di viale Cavriga. In questa zona abbiamo migliorato il numero di parcheggi e la qualità della vita delle persone che vi abitano nelle vicinanze... ".

L'ausiliario della sosta

In un passaggio successivo del suo intervento, l'assessore Sormani ha ammesso che l'Esecutivo sta vagliando la possibilità di dotare Villasanta della figura dell'ausiliario della sosta.

"La Polizia locale non può coprire tutte le fasce orarie soprattutto nel fine settimana - ha continuato Sormani - Si sta valutando la possibilità di avere una nuova risorsa a tempo determinato che si possa occupare, insieme ad altre mansioni, anche del controllo della sosta con la funzione di ausiliario del traffico. Si tratta di una possibilità tutta da finanziare. In generale abbiamo provveduto ad una mappatura di tutti i parcheggi presenti in paese che verrà presto pubblicata sul sito del Comune. Per esempio ci siamo accorti che spesso il parcheggio che si trova sotto al Municipio è libero. Sicuramente vogliamo migliorare le indicazioni presenti sulla cartellonistica, soprattutto per coloro che arrivano da fuori Villasanta e spostare il carico dei parcheggi".

Le sanzioni