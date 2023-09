Un triuggese si candida alla segreteria provinciale del Pd

"Un partito più forte e più vicino ai propri iscritti, ai propri amministratori e soprattutto riferimento per i cittadini che hanno a cuore una Brianza più giusta". Questo l’obiettivo di Lorenzo Sala, attuale segretario del Partito democratico di Triuggio e capogruppo consiliare della lista «Progetto Triuggio», candidato alla segretaria provinciale del Pd di Monza Brianza.

Domenica 1 ottobre gli iscritti al Pd di Monza e Brianza saranno chiamati a rinnovare gli organismi dirigenti del proprio territorio.

"In questi anni mi sono impegnato a Triuggio e a livello provinciale non solo per portare avanti le ragioni della proposta politica del Pd ma anche per cercare di rafforzare sul territorio la sua presenza, la sua apertura verso le parti sociali, il mondo del lavoro, le associazioni e le realtà civiche progressiste che rappresentano in Brianza una componente importante e diffusa - sottolinea Sala - Mi sono sempre impegnato a servizio del nostro partito nel rispetto della sua preziosa pluralità ma con autonomia di pensiero e iniziativa".