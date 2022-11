Una nuova sede per Fratelli d'Italia

Una nuova casa con affaccio sulle future elezioni amministrative. Fratelli d'Italia scende in piazza ed inaugura la propria sede anche a Burago Molgora: la cerimonia si è svolta stamattina, domenica 20 novembre, alle 11.30 in piazza Matteotti.

Presente tutto il gruppo del circolo di Fratelli d’Italia Burago di Molgora, amici e simpatizzanti del partito del premier Giorgia Meloni. Alla cerimonia ha preso parte anche il coordinatore provinciale Rosario Mancino, il consigliere regionale Federico Romani al quale è toccato il compito di tagliare il nastro insime al presidente del Circolo Gianni Alfano e il vicesindaco Marino Besana.



La cerimonia di stamattina, fanno sapere gli esponenti di Fratelli d'Italia, sancisce, di fatto, il consolidamento del circolo e l’avvio ufficiale con la creazione di un punto cittadino aperto alle vertenze e segnalazioni del territorio buraghese, nonché uno sportello per le imprese per ciò che riguarda le domande e informazioni sui bandi regionali.

"Noi ci siamo e siamo pronti per avviare una campagna che a Burago di Molgora sarà ardua ma non impossibile - ha dichiarato il consigliere regionale Romani - Dobbiamo dare ai cittadini buraghesi una scelta in più visti i dati incoraggianti che il partito segna su tutto il territorio nazionale. Ricordo che sono ben 622 i voti raccolti da Fratelli d’Italia sul territorio Buraghese. Un risultato che ha portato soddisfazione. Più in generale posso dire che è la prima sede del partito che apriamo nella Brianza Est: ovviamente ci auguriamo di poter aprire altre sedi in questa zona della Brianza. Ringrazio Alfano per aver reso possibile questa cerimonia. La nuova sede sarà la casa di tutti i cittadini e commercianti che vorranno segnalare problemi ma anche soluzioni per il territorio".