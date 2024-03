Uniti per Cavenago, il sindaco Davide Fumagalli rinuncia alla corsa per il secondo mandato. L'annuncio è arrivato questa mattina, sabato 23 aprile 2024: il candidato sindaco alle prossime Amministrative sarà l'attuale vicesindaco Giacomo Biffi.

Un saluto commosso

Tanto orgoglio per quanto fatto negli ultimi cinque anni, ma anche un briciolo di commozione. Sono questi i sentimenti che hanno caratterizzato il discorso del sindaco di Cavenago Davide Fumagalli, che nella mattinata di oggi, nel corso del lancio della campagna elettorale della civica "Uniti per Cavenago", ha annunciato la sua scelta di non candidarsi nuovamente per la poltrona di primo cittadino. Una scelta che era iniziata a circolare nei giorni scorsi e che ora ha assunto anche i crismi dell'ufficialità.

"E' bello vedere tanta gente qui questa mattina, come è bello vedere il nostro gruppo unito e compatto - ha dichiarato Fumagalli - Da quando ci siamo insediati a oggi abbiamo sempre lavorato in squadra, senza perdere pezzi. D'altronde Uniti per Cavenago è così, ha qualcosa di speciale: oltre a essere una lista molto longeva, ha la capacità di tenere tutti attaccati. Se penso a quello che abbiamo affrontato in questi cinque anni, a questo proposito, mi viene in mente un'immagine su tutti: erano i primi giorni della pandemia e ci trovammo in Comune in tarda serata per cercare di capire i Dpcm del Governo e come comunicarli al meglio alla cittadinanza. Sono stati momenti molto complicati, ma è lì che ho capito quali devono essere le prerogative di un sindaco: serietà e vicinanza alle persone. Una volta superata la pandemia abbiamo trascorso tre anni molto belli, in cui siamo riusciti a realizzare infrastrutture e opere mai viste prime, come le ciclopedonali (cui a breve si aggiungerà quella verso Ornago), la riqualificazione del parco, quella del campo sportivo, la creazione degli orti, il rifarcimento della piazza. Traguardi ottenuti grazie a una squadra amministrativa attenta e capace e a uffici comunali che lavorano a meraviglia. A proposito di obiettivi raggiunti, oggi sono felice di annunciarvi il raggiungimento di un traguardo storico: abbiamo chiuso l'accordo per l'acquisto del cinema di piazza Libertà. Un obiettivo atteso da oltre 25 anni".

Dopo aver stilato un bilancio dei cinque anni di Amministrazione, il sindaco ha annunciato la sua decisione di non correre nuovamente per la guida del Municipio. Una decisione motivata anche da una toccante lettera dedicata proprio alla "sua" Cavenago.

"Non è stata una decisione semplice, ma il mio corpo e la mia mente mi hanno mandato segnali che non potevo trascurare - ha spiegato il primo cittadino con la voce rotta dall'emozione - Nello specifico, poi, sono due le motivazioni che mi hanno portato a prendere questa decisione. Una di tipo lavorativo, considerata l'espansione della mia azienda e un prossimo trasferimento della stessa nella bergamasca. La seconda, invece, è legata alla mia famiglia. Nel periodo in cui ho fatto il sindaco mi sono perso un po' gli anni migliori di mia figlia e, inevitabilmente, ho trascurato un po' la mia compagna e i miei affetti. Fare il sindaco è un mestiere meraviglioso, ma che allo stesso tempo richiede tanto sacrificio e impegno".

Il passaggio di testimone

Al termine del suo discorso, Davide Fumagalli ha anche annunciato il nome del candidato sindaco di "Uniti per Cavenago", ossia l'attuale vicesindaco e assessore ai Servizi sociali e Istruzione Giacomo Biffi. Classe 1989, Biffi vanta già una lunga esperienza in Amministrazione e conosce già in profondità i meccanismi della macchina comunale.

"Nel corso di questi anni Giacomo è sempre stato al mio fianco, cercando sempre di darmi il giusto appoggio e i giusti consigli - ha spiegato Fumagalli - Non solo, ha anche cercando di apprendere i "segreti del mestiere". Dal canto mio sono felicissimo di poter annunciare che sarà lui il nostro candidato sindaco perché so la persona che è e tutto quello che ha imparato in questi anni. Non è un caso che il nostro gruppo l'abbia scelto all'unanimità, senza se e senza ma".

Visibilmente emozionato, Biffi ha dapprima ringraziato Fumagalli per le belle parole, quindi ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova sfida che lo attende.

"Davide ha tracciato una strada che noi dovremo essere bravi a seguire nei prossimi mesi nel corso della campagna elettorale, e nei prossimi anni se saremo rieletti - ha dichiarato Biffi - Questi ultimi cinque anni sono stati davvero importanti per Cavenago: abbiamo vissuto un periodo drammatico come quello del Covid, ma allo stesso tempo abbiamo riscontrato grande entusiasmo nei cittadini, che sono tornati ad amare il loro paese e a essere orgogliosi di definirsi cavenaghesi. Sono convinto che siano state gettate delle basi importanti: penso alle numerose infrastrutture realizzate, alle feste che hanno coinvolto migliaia di cittadini. Penso anche alla nuova sfida legata al cinema: il nostro obiettivo dovrà essere quello di fare sempre meglio, di cercare di volare alto e di provare a raggiungere la perfezione".

Cavenaghese doc, Biffi ha ripetuto più volte un termine per lui centrale: bellezza.

"Dobbiamo provare a cercare la bellezza in ogni cosa. Siamo riusciti a rendere Cavenago un paese attrattivo e così dovremo continuare a fare anche in futuro. Dovremo avvicinare ulteriormente i cittadini all'Amministrazione comunale, senza dimenticare i valori che ci contraddistinguono, su tutti l'antifascismo. Per quanto mi riguarda sono entusiasta della sfida che mi attende e ringrazio tutto il gruppo per avermi dato la sua fiducia. Ancora una volta mi hanno fatto sentire a casa: sappiamo che le difficoltà non mancheranno, ma siamo pronti ad affrontarle".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.