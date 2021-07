Controlli serali nelle aree verdi da parte della Polizia locale di Usmate Velate

Controlli serali anti-schiamazzi per prevenire possibili episodi di disturbo della quiete urbana e per individuare luoghi da monitorare con particolare attenzione. Ma l’esito del primo pattuglione serale della Polizia locale di Usmate Velate - avvenuto nella serata di giovedì 1 luglio dalle 21 a mezzanotte - è decisamente confortante: nessuna particolare criticità riscontrata e comportamenti rispettosi anche da parte delle giovani generazioni.

Usmate Velate, controlli serali nelle aree verdi da parte della Polizia locale

In servizio due agenti della Polizia Locale (l’ufficiale Saverio Panzitta e l’agente Christian Tiddia) che, in occasione della prima uscita serale, sono stati seguiti anche dal Sindaco Lisa Mandelli e dall'assessore con delega alla Sicurezza Pasquale De Sena.

“L’obiettivo era chiaro: verificare sul campo alcune segnalazioni che nelle scorse settimane abbiamo ricevuto da parte dei cittadini – affermano Mandelli e De Sena – Il controllo ci è servito per ulteriori approfondimenti e per avere riscontri in merito ad alcune segnalazioni. Con soddisfazione, possiamo dire di aver trovato un territorio tranquillo, nel quale il desiderio di relazione e il diritto al riposo convivono nella quasi totalità dei casi”.

Sotto controllo le aree più sensibili

Sotto controllo, in particolare, le aree verdi del territorio: la pattuglia di Polizia locale ha verificato la situazione nei parchi di via Manara, via Spallanzani, via Deledda, via Verdi, via Volta, via Cadore e via Lecco, per poi soffermarsi su altri luoghi di ritrovo quali il Centro sportivo di via Luini e le aree limitrofe a Villa Scaccabarozzi e Villa Borgia. In tutti i casi, nessuna situazione che abbia richiesto particolari interventi da parte degli uomini in servizio. La pattuglia della Polizia locale ha poi percorso a scopo preventivo le zone più prettamente residenziali del territorio e verificato alcune criticità legate alle auto in sosta in orario serale.

Più sicurezza per l'estate

Soddisfatto l'assessore De Sena, che conferma il servizio di pattugliamento anche per le prossime settimane. Magari affiancandolo a quello della vigilanza privata già sperimentato con successo nel recente passato.