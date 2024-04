Usmate Velate, Vimercati lancia la campagna elettorale: "Cartellino rosso per questa Amministrazione"

"Cartellino rosso per questa Amministrazione". Lancia così la sua campagna elettorale Stefano Vimercati, candidato sindaco di Usmate Velate per la coalizione di centrodestra formata dalla civica "Cambiamo Insieme" sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Udc.

Usmate Velate: Vimercati lancia la campagna elettorale

Questa mattina, sabato 13 aprile, il taglio del nastro della sede elettorale in via Deledda, scelta da Vimercati come avamposto per la propria corsa verso le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. Presenti tutti gli esponenti del centrodestra locale che sostengono la sua candidatura, tra cui Daniele Ripamonti (Lega), Vanessa Amati (FdI), Rodolfo Biella (Cambiamo Insieme) e Giuseppe Degradi (Udc).

Le priorità del programma

Vimercati ha colto l'occasione per ringraziare i presenti e lanciare le prime indiscrezioni su quello che sarà il suo programma elettorale da presentare alle urne:

"Usmate Velate è un paese che merita di più e noi siamo qui per questo. E' evidente il degrado amministrativo degli ultimi anni, che si è concretizzato con le indagini della Guardia di Finanza in Municipio: un fatto svilente per tutto il paese. Noi abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio comunale, ma al posto delle risposte abbiamo ricevuto solo insulti. Ora è il momento ci cambiare pagina. Vogliamo gestire l'Amministrazione insieme ai cittadini, per riaprire le porte del Palazzo e non chiuderci dentro come ha fatto questa maggioranza. Non siamo una coalizione di protesta, ma di proposta. Ci sono tantissime cose da fare: pensiamo alla Casa Famiglia, al Centro sportivo e al patrimonio pubblico che oggi non è adeguatamente valorizzato. Le risorse ci sono, ma vanno gestite con grano salis. Non vanno buttate come ha fatto questa Giunta con il progetto di via Cavour o la realizzazione di ciclopedonali strapagate. Con noi non sarà così. Abbiamo tante idee, tanta volontà di cambiare le cose e far crescere il paese e la comunità che lo abita"

"Cartellino rosso per questa Amministrazione"

Tra i presenti anche l'eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, che ha voluto partecipare al momento elettorale al fianco dell'alfiere del Carroccio:

"Entrando in paese vedo erba alta, buche e strade dissestate: non è un bel biglietto da visita per Usmate Velate, ma il sintomo di un'Amministrazione che non ha a cuore il proprio paese e che merita un cartellino rosso. Serve un cambiamento e l'amico Stefano è sicuramente la persona giusta per attuarlo. Ha il cuore, la passione, la competenza e quel pizzico di incoscienza che oggi serve per dedicare il proprio impegno al servizio della comunità"

L'invito agli alleati

Anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha voluto rimarcare il sostegno di Fratelli d'Italia, tendendo allo stesso tempo una mano agli alleati di Forza Italia che per ora non hanno espresso il proprio favore alla candidatura di Vimercati: