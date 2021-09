Verano, Alberto Ratti ha ufficializzato la sua squadra, e ora si prepara alla campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Al suo fianco ieri sera c'era anche il sindaco di Carate, Luca Veggian e i segretari provinciali di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.

Verano, Alberto Ratti ufficializza la sua squadra

Il commercialista 49enne, in corsa per la poltrona da sindaco è espressione del centro destra ma lunedì sera, durante la presentazione della squadra ci ha tenuto a definire la sua lista, una lista civica politica di centro destra, aperta, che coinvolge più realtà.

Ratti nella serata di ieri ha anche presentato agli elettori tutti i candidati della sua squadra, un gruppo composto da sei donne e sei uomini. Per farlo ha scelto la corte in via Monte Grappa dove hanno vissuto i nonni, i genitori e ora lui ha lo studio, come location per incontrare cittadini, sostenitori ed amici.

Il programma

Ratti punta su alcune tematiche chiave: una maggiore comunicazione con i cittadini, una particolare attenzione e tutela delle fasce più fragili, uno studio attento della viabilità, del decoro urbano e cura del verde, ma anche la riqualificazione del centro storico e delle periferie.

Tutto questo proprio per valorizzare al meglio tutte le realtà del paese.

Intende inoltre semplificare la vita dei cittadini istituendo un ufficio con personale tecnico qualificato per aiutare i cittadini nella richiesta di documenti riducendone i tempi di attesa, ma insieme al suo gruppo di lavoro vogliono anche «Verificare e programmare costantemente la manutenzione, l'efficienza e il decoro della rete stradale».