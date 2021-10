Verano, ecco la Giunta Consonni

Politica

Il sindaco ha scelto i più votati per ricoprire il ruolo di assessori e ha nominato Paolo Caglio vicesindaco

Il neo sindaco, che si è meritato la guida della città con quasi il 50% delle preferenze, si prepara al suo primo Consiglio comunale da primo cittadino, lunedì 18 ottobre, durante il quale presenterà ai cittadini la sua nuova Giunta.

Premiati i più votati

Samuele Consonni ha scelto i più votati per ricoprire i ruoli più importanti del suo mandato e ha nominato Paolo Caglio vicesindaco. All'ingegnere che ha ottenuto 215 voti, oltre al ruolo di braccio destro del sindaco, andrà l’ assessorato ai Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti , Lavoro, Attività produttive e Commercio.

Erica Spicci, insegnante alla scuola dell’infanzia parrocchiale di Verano, (148 voti) sarà invece il nuovo assessore ai Servizi sociali, Socio-sanitari, Pari opportunità e Associazioni.

A Natalino Caglio, dirigente in una banca, (117 voti) che era già stato presidente della commissione bilancio nella passata Amministrazione, andrà l’ assessorato al Bilancio e Programmazione.

Si occuperà infine di politiche giovanili e sport Beatrice Occhionero 28 anni, ingegnere (152 voti). Il sindico invece avrà in carico l’Urbanistica, la Polizia locale e Protezione civile e l’Istruzione. Nessun ruolo per l'ex sindaco Massimiliano Chiolo, nonostante i suoi 167 voti, che già durante la campagna elettorale, aveva espresso il desiderio di non voler ricoprire incarichi, in considerazione della sua età.

Deleghe

Affiancati alla Giunta ci saranno due consiglieri delegati: Matteo Parravicini che si riconferma nel ruolo di delegato all’ecologia, tutela ambientale e comunicazione.

Miriam Grasso, invece, medico di medicina generale a Giussano, seguirà la salute.

Un gruppo di lavoro ben strutturato che il sindaco ha presentato ufficialmente durante il primo nuovo consiglio comunale di insediamento lunedì sera.