Villasanta, il giardino della scuola "Villa" verrà riqualificato la prossima estate

Il giardino della scuola elementare "Villa" verrà riqualificato la prossima estate con i lavori al via dal primo luglio 2024. Nei giorni scorsi l’Esecutivo di Villasanta guidato da Luca Ornago ha approvato il progetto esecutivo che prevede uno stanziamento di circa 120mila euro e l’inizio del cantiere durante la prossima estate, a luglio 2024.

"Intervento necessario che migliorerà la fruibilità del giardino della scuola"

L’obiettivo dell'Amministrazione comunale, come si legge nella relazione tecnica dell’intervento, è quello di "migliorare la fruibilità delle aree esterne della scuola, integrando e connettendo lo spazio interno del plesso scolastico (che, ricordiamo, accoglie anche il prefabbricato utilizzato dai piccoli dell’asilo Tagliabue) con lo spazio verde esterno, creando nuove occasioni per attività ludico e ricreative".

"Il progetto prevede il rifacimento di parte del marciapiede esistente lungo il perimetro est e ovest della scuola, in calcestruzzo a finitura pettinata - ha sottolineato il vicesindaco Gabriella Garatti - Verrà realizzato ex novo un marciapiede, lungo il perimetro nord della scuola, di collegamento tra il tratto di marciapiede collocato a ovest e la scala antincendio di nuova edificazione. Il progetto prevede anche il rifacimento della pavimentazione del viale carraio di accesso da via Cesare Battisti con calcestruzzo drenante dalle alte prestazioni che sopporta il transito di mezzi pesanti".

Il giardino esterno

Per quanto riguarda l’area verde che verrà utilizzata dagli studenti durante l’intervallo è prevista la realizzazione del giardino in erba sintetica nell’area antistante la porzione di scuola dedicata all’infanzia che affaccia su via Ada Negri (sarà di circa 500 metri quadrati) e il nuovo prefabbricato adibito ad attività ludico ricreative.

"Nel progetto abbiamo previsto anche la realizzazione di due aree giochi, la prima ubicata nell’area di riqualificazione con erba sintetica e la seconda alle spalle della scala antincendio - ha continuato Garatti - Verrà riqualificato anche il giardino in erba naturale (circa 2mila metri quadrati) con sistemazione degli avvallamenti, risemina con prato naturale e piantumazione di sei arbusti (tigli e ciliegi) e realizzazione degli orti didattici con relativa recinzione in legno. Quest'ultimo progetto, rispetto all'idea iniziale, è stato un pochino ridimensionato dal punto di vista degli spazi. Una decisione che è stata presa per dare seguito ad una specirfica richiesta delle insegnanti. Verrano inoltre sostituiti anche tutti i cancelli di ingresso. Vorrei sottolineare che tutti i lavori verranno realizzati la prossima estate, al termine dell’anno scolastico, su espressa richiesta avanzata delle maestre che hanno preferito evitare la presenza di un altro cantiere durante le attività didattiche. La semina dell’erba naturale probabilmente avverrà nell'autunno del prossimo anno. Personalmente avrei preferito portare a termine i lavori di riqualificazione del giardino prima della fine del mandato ma abbiamo deciso di accogliere le richieste delle maestre".

"Quando vinceremo le elezioni cambieremo il progetto"

Anche il rifacimento del giardino della "Villa" ha fatto storcere il naso agli esponenti di "Io Scelgo" che non hanno perso occasione per attaccare nuovamente l'Esecutivo Ornago, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche del cantiere.