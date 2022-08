Villasanta, l'ira della Lega per le piante abbattute nel giardino della scuola "Villa"

Scoppia la polemica, a Villasanta, per il taglio del grande pino che si trovava, fino a stamattina, lunedì 1° agosto 2022, all'interno del giardino della scuola elementare Villa. Con esso è stato abbattuto anche un altro pino più piccolo e nelle prossime ore anche un cespuglio.

Stamattina gli operai, che da giorni sono all’opera nel giardino della scuola, hanno provveduto al suo taglio.

Via gli alberi per posizionare i container

La decisione di abbattere gli alberi è stata presa dal Comune per permettere il posizionamento del container, dal costo di oltre 450mila euro che, nei piani dell’amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Luca Ornago servirà per ospitare le attività dei bambini della scuola Tagliabue. Oltre al pino più grande è stato abbattuto anche quello più piccolo. Non resterà in vita nemmeno il cespuglio posizionato al centro del grande prato.

L'ira del Carroccio

Una decisione, quella di abbattere le piante, che ha fatto andare su tutte le furie i consiglieri comunali del Carroccio Antonio Cambiaghi e Federico Cilfone che hanno attaccato pesantemente l'Amministrazione comunale rea, secondo loro, di aver tenuto un atteggiamento grave e incoerente e di non aver reso pubblica, prima di oggi, la necessità di tagliare le piante per realizzare la piattaforma in cemento.

"Siamo indignati dall'atteggiamento dell'Amministrazione che si reputa ecologista - si legge nella nota stampa diramata dal Carroccio Villasantese - Siamo indignati, non solo noi ma anche i nostri concittadini. Nessuno è stato avvertito dell'abbattimento, anche in seguito a specifiche domande poste all'amministrazione in sede di Commissione territorio non è emersa la presenza problematica di una pianta che ostacolava il proseguimento dei lavori. Troviamo grave e incoerente l'atteggiamento della maggioranza! Contradditorio lo slogan green di piantare nuovi alberi in Piazza Canova se poi viene rimosso un pino che da anni ha le sue radici nel giardino della scuola. Il prefabbricato fra qualche anno verrà rimosso e nella migliore delle ipotesi riutilizzato per altre attività, la pianta avrebbe potuto continuare a fare ombra nelle ricreazioni dei bambini che frequentano la scuola".

Il progetto e i costi

"Iniziati questa mattina i lavori di scavo e predisposizione della platea in cemento armato che ospiterà il prefabbricato - si legge sul profilo Facebook dell'Amministrazione comunale - L'intervento purtroppo ha richiesto la rimozione degli alberi e dei cespugli presenti nell'area per consentire la realizzazione anche degli scarichi fognari".

Ricordiamo che il quadro economico dei lavori per posizionamento del container con la costruzione della relativa piattaforma si aggira intorno a 485mila euro. Il Comune ha previsto di pagare 170mila euro per il container e 220mila per la piattaforma in calcestruzzo su cui poggerà la struttura per un totale di 390mila euro. I restanti 95mila euro previsti verranno spedi per l’allestimento interno del container. Quest'ultima spesa, però, non è ancora stata deliberata in attesa della risposta definitiva circa i fondi del Pnrr.