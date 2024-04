Villasanta, Pini ufficializza la squadra di candidati al Consiglio comunale

Ufficializzata la squadra di candidati e candidate al Consiglio comunale che supportano la candidatura a sindaco di Villasanta di Gianbattista Pini. Quest'ultimo, ricordiamo, era stato il primo, con largo anticipo, ad ufficializzare la propria candidatura a primo cittadino per la civica di centrodestra Villasanta Civica.

Ieri sera, giovedì 10 aprile, durante un aperitivo elettorale organizzato al Bar Verdi di Villasanta, l'avvocato, battendo sul tempo i suoi competitor Gaia Carretta e Lorenzo Galli, ha ufficializzato la squadra di coloro che si candidano al Consiglio comunale alle elezioni dell'8 e 9 giugno.

Chi sono i candidati con Pini?

In squadra con Pini troviamo in primis gli attuali consiglieri comunali di centrodestra Ubiali, Cambiaghi, Cilfone e Casiraghi. Con loro ovviamente non poteva mancare l'attuale presidente della Cosov e di Villasanta Civica Angela Calloni. Tra i candidati troviamo anche l'ex assessore della Giunta Merlo Dario Vivaldi e Giacomo Simonini, giovane promessa dell'atletica.

A sorpresa, invece, nell'elenco dei candidati non c'è Sara Stucchi, l'attuale segretaria cittadina del Carroccio.

In lista con Pini troviamo:

Angela Calloni (commercialista e revisore contabile)

Antonio Cambiaghi (imprenditore)

Massimo Maria Casiraghi (pensionato)

Federico Cilfone (credit collector)

Antonio Ubiali (insegnante in pensione)

Dario Vivaldi (ragioniere)

Laura Astolfi (ex impiegata a Poste Italiane)

Fabio Busatti (comandante pilota di aerotaxi)

Claudio Jacomelli (consulente informatico)

Daniela Massironi (responsabile sicurezza e sistemi di gestione)

Anna Marzagalli (studentessa in scienze linguistiche)

Zaccaria Moreschi (studente in Giurisprudenza)

Sonia Multari (architetto)

Mariella Rossi (imprenditrice)

Giacomo Simonini (studente in scienze politiche)

Giancarlo Stucchi (medico chirurgo e odontoiatra)

Chi è Gianbattista Pini?

Classe 1959, affermato giurista che ha lo studio a Monza, Pini si occupa principalmente di questioni legate al diritto societario e commerciale. Il legale è anche patrocinante in Cassazione. Studioso e appassionato di cinema, ha curato diversi corsi di linguaggio cinematografico e di storia del cinema presso associazioni culturali ed enti pubblici. Ha realizzato cortometraggi video-art partecipando a concorsi e festival nazionali e ha collaborato, come direttore della fotografia, alla realizzazione di videoclip musicali per vari artisti, tra i quali Franco Battiato, Milva, Giuni Russo, Denovo, Vincenzo Spampinato. Pini scrive di cinema su diverse riviste di settore e presenta, da oltre 30 anni, in qualità di critico, un cineforum in Lissone ed è docente, da alcuni anni, presso l’Università per la Terza Età di Carate Brianza, per i corsi di «Linguaggio Cinematografico» e di «Storia del Cinema». L’avvocato, ricordiamo, ricopre anche l’incarico di vicepresidente di «Sissi onlus», ente del Terzo Settore avente finalità di raccolta fondi per sostenere la ricerca e la cura in campo oncologico.