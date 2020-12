Villasanta: stop alle vaccinazioni antinfluenzali in Villa Camperio. Il vaccino si farà dal medico

La campagna di vaccinazione anti-influenzale presso Villa Camperio a Villasanta è chiusa definitivamente. Le modalità di somministrazione delle dosi ancora mancanti infatti non richiedono da parte dei Medici di Medicina Generale l’utilizzo di uno spazio ampio e attrezzato come quello della Villa.

Lo hanno comunicato i 7 dottori dello Studio Medico La Santa che, lo scorso novembre, avevano richiesto al Comune la disponibilità di Villa Camperio, tra la Sala Congressi e le stanze adiacenti. Attualmente le dosi mancanti vengono fornite ai dottori in numeri molto contenuti (la scorsa settimana ogni medico ne ha ricevute cinque). Inoltre nell’elenco dei pazienti che attendono ancora la dose ci sono numerose persone che devono ricevere la prestazione a domicilio. Per questi fattori si esclude che la campagna di vaccinazione possa necessitare ancora di speciali misure anti-assembramento che giustifichino l’utilizzo di Villa Camperio. I singoli pazienti dovranno contattare il proprio medico per l’eventuale somministrazione del vaccino.

Le cifre fornite dai dottori: i sette medici dello studio La Santa avevano in programma con questa campagna 3mila vaccinazioni. Di queste ne sono state effettuate ad oggi circa 2mila. La nuova fornitura inizialmente prevista per il 15 dicembre è slittata al 21 del mese.

“Purtroppo da ormai due settimane la Sala Congressi di Villa Camperio non ospita più i medici del nostro territorio impegnati nella campagna di somministrazione dei vaccini antinfluenzali per mancanza dei vaccini e ora i medici di medicina generale operanti a Villasanta hanno deciso di farne a meno – ha fatto sapere il Sindaco Luca Ornago. Nel frattempo più di un cittadino ha fatto pervenire anche all’attenzione dell’Amministrazione comunale il proprio malcontento per la fine di un’operazione che era stata accolta con piacere e si era rivelata funzionale. Non posso che unirmi al rammarico dei cittadini per i continui stop imposti a questa campagna regionale che procede a singhiozzo sin dall’inizio e che non ha garantito alla maggioranza dei medici le dosi sufficienti per tutti i pazienti bisognosi. Mi risulta, sempre da fonti sanitarie, che i vaccini continuino ad arrivare in quantità minime sui territori. Pare, oltretutto che sia ancora molto difficile trovare vaccini presso le strutture private e nelle farmacie. Il disagio dei sindaci nella gestione di questo malcontento è stato portato più volte all’attenzione degli enti competenti”.