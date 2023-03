Weruska Iannotta nuovo vicesindaco: è lei l'erede di Varenna

A Seveso il sindaco Alessia Borroni ha già deciso di nominare il nuovo vicesindaco in sostituzione di Luca Varenna. Si tratta della consigliera Weruska Iannotta, anche lei di Forza Italia.

Iannotta nuovo assessore

La scelta è stata già fatta. Dopo aver silurato Luca Varenna, Alessia Borroni ha già nominato il suo sostituto. Si tratta della consigliera Weruska Iannotta, anche lei di Forza Italia. L'ufficialità è arrivata grazie al decreto di oggi, lunedì 6 marzo. Iannotta è stata nominata assessore con deleghe a Bilancio, Istruzione, Rapporti con le Società partecipate, Diritto allo Studio, Contratti e Convenzioni.

Nuovo consigliere per Forza Italia

La decisione del sindaco di ritirare le deleghe a Varenna aveva sorpreso un po' tutti. L'assessore era stato accusato dalla minoranza di aver spintonato una cittadina al termine del Consiglio comunale di lunedì 27 febbraio, ma il sindaco aveva preso le sue difese. Venerdì 3 marzo, invece, la decisione di togliere le deleghe all'ormai ex vicesindaco. Non cambiano però appunto gli equilibri di Giunta: a Forza Italia resta infatti la carica di vicesindaco. Ora Iannotta dovrà lasciare il suo posto in Consiglio, che presumibilmente verrà preso da Giuseppe Mandaglio, il terzo candidato consigliere più votato della lista forzista alle ultime elezioni comunali (proprio alle spalle di Varenna e Iannotta).