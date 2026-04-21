Open day per la nuova Casa di Comunità di Cesano Maderno di via San Carlo. Nella giornata di ieri, lunedì 20 aprile, la struttura ha aperto i battenti ponendosi come un punto di accesso qualificato e specializzato ai servizi sociosanitari per il territorio.

Porte aperte per la nuova Casa di Comunità

Presente alla giornata anche il presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani:

“La Casa di Comunità che presentiamo oggi rappresenta un presidio pensato per rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini – ha sottolineato – È questa la doppia sfida della riforma sanitaria approvata dal Consiglio regionale nel 2021 che ha avviato un percorso di potenziamento dei servizi sociosanitari in Lombardia, con l’obiettivo di garantire risposte più rapide ed efficaci ai bisogni dei lombardi”.

Il presidente ha poi spiegato come il nuovo presidio di Cesano, sia parte di una serie di Case di Comunità che Regione Lombardia sta aprendo su tutto il territorio:

“La struttura di Cesano Maderno si inserisce in una rete che sta prendendo forma in Brianza e su tutto il territorio lombardo e che consentirà una presa in carico continuativa, soprattutto per i pazienti più fragili e cronici, e un alleggerimento della pressione su pronto soccorso e ospedali – conclude Romani – Un ringraziamento va agli amministratori locali, ai vertici di Asst Brianza e, soprattutto, al ‘motore’ della nostra sanità, i medici e gli infermieri che ogni giorno mettono nel loro lavoro cuore, impegno ed energie. Questa è la Lombardia che vogliamo: capace di innovare senza perdere il contatto con i bisogni reali delle comunità”.

Le caratteristiche e i servizi della nuova Casa di Comunità

La struttura di via San Carlo è stata ristrutturata e adeguata a ospitare il CUP (il Centro Unico di Prenotazione), il PUA (Punto Unico di Accesso) e lo sportello di scelta e revoca del medico di base.

Inoltre, sono previsti l’Ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, il centro prelievi (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30), i servizi di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale (otorinolaringoiatria, geriatria, diabetologia, reumatologia, medicina interna, pneumologia, ecografie, neurologia, cardiologia, ginecologia), l’Ambulatorio Medico e di Continuità assistenziale, la Psicologia delle cure primarie e di comunità, la Neuropsichiatria infantile, la Psichiatria, la Protesica e invalidità, il Consultorio familiare, il Centro odontoiatrico e le Cure domiciliari.

L’ASST Brianza mette a disposizione dei cittadini il numero unico 116.117 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 per prenotare l’accesso ai servizi della Casa di Comunità, oltre che per ottenere un’impegnativa a distanza nel caso di patologie croniche o per ottenere una diagnosi da parte di un medico.

All’open day ha partecipato anche il Consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta che ha sottolineato come l’apertura della Casa di Comunità cesanese sia

“dimostrazione di una progettualità d’eccellenza che, al termine di un importante lavoro di ristrutturazione e di ottimizzazione degli spazi di via San Carlo, restituisce ai cittadini servizi primari essenziali in modo efficiente e puntuale: la Lombardia investe sui territori e sta dimostrando di farlo con impegno e concretezza”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti tra gli altri anche il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e il Direttore Sociosanitario Antonino Zagari.