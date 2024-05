A Canonica l'English Summer Camp

"English Summer Camp". È la proposta di centro estivo bilingue della scuola dell’infanzia "San Domenico" di Canonica, frazione di Triuggio, dal 1 al 26 luglio.

English Summer Camp

"Outdoor play, swimming pool, arts and crafts, music" per tutti i bambini che parteciperanno a questa esperienza, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 16, con possibilità di pre scuola dalle 7.30 e post scuola fino alle 18.00.

"Da un’attenta analisi dei bisogni educativi emergenti, la nostra scuola ha deciso di investire in un progetto in cui la lingua inglese prenderà sempre più spazio, proponendo un’offerta formativa all’avanguardia sul territorio - spiega Marilena Brasca, coordinatrice della scuola dell’infanzia - Abbiamo dunque deciso di investire risorse per proporre sempre più una scuola al passo con i tempi con laboratori curriculari bilingue e insegnanti madrelingua. Già quest’anno scolastico abbiamo ampliato l’offerta formativa per quanto riguarda la lingua inglese con laboratori curricolari ed extra cutrricolari ottenendo da parte delle famiglie una buona risposta. Nel mese di luglio proporremo un centro estivo in inglese, che sperimentiamo per la prima volta e del quale siamo convinte che sarà un successo».

Obiettivo: far apprendere l'inglese durante la routine quotidiana

"Obiettivo della nostra scuola dell’infanzia è far apprendere la lingua inglese ai bambini specialmente durante la routine quotidiana rispetto solo ad un singolo laboratorio - sottolinea la coordinatrice - Il Summer Camp sarà la nostra prima prova, per poi continuare a potenziare la lingua inglese il prossimo anno scolastico due giorni la settimana. Anche l’accoglienza e il saluto ai genitori sarà rigorosamente in inglese, accompagnato da tutor madrelingua, per far sì che la lingua inglese sia comune a tutti, famiglie e bambini. Questo permetterà a tutti i piccoli un apprendimento trasversale; anche tutto il corpo docente della scuola verrà coinvolto attraverso una formazione dedicata a questo progetto. Le attività del Camp, aperte a bambini della sezione Primavera e della materna, saranno gestite da tutor col supporto del personale della scuola. Saranno prettamente all’aperto con diversi laboratori perché siamo convinte che imparare una lingua può essere un’esperienza entusiasmante e coinvolgente, soprattutto quando si combinano giochi e attività interattive con tutor madrelingua".

Laboratori a tema

Verranno proposti laboratori didattici a tema completamente in inglese con giochi e attività divertenti e interattivi per migliorare sempre più la produzione orale e la comprensione; l’attività ludica, infatti, è il canale privilegiato che offre un ambiente rilassante favorendo la fiducia nell’uso della lingua straniera. "A tal proposito, abbiamo di recente inaugurato tutta la nuova area esterna riqualificata dove abbiamo creato un orto didattico e un’area piscine per l’estate - conclude la coordinatrice - Crediamo molto in questo progetto e ci teniamo a diventare nell’immediato futuro una scuola all’avanguardia. In più saremo una delle poche scuole sul territorio a diventare bilingue". Per informazioni e iscrizioni al Summer Camp telefonare a 334-7428659 o mandare una email a: amministrazione.maternacanonica@gmail.com.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 28 maggio 2024.