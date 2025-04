A lezione di educazione alla legalità

Educare i ragazzi alla legalità. E’ questo l’obiettivo dell'iniziativa che ha coinvolto gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie «Manzoni» e «Rodari» e le prime della media «Leopardi» di Macherio.

A lezione di legalità

Un’iniziativa promossa dai volontari della Protezione civile «Franco Raso» di Macherio e Sovico in collaborazione con i Vigili del fuoco di Lissone, la Polizia locale, i Carabinieri di Biassono, la Croce Bianca di Biassono, la Polizia di Stato e l’associazione «The Rescue Dog», specializzati in ricerca e soccorso di persone scomparse o disperse anche con l'ausilio di unità cinofile. Presenti all'iniziativa anche il sindaco, Franco Redaelli, e il vicesindaco, Silvano Resnati.

L'impegno della Protezione civile

«Ci tengo a queste giornate utili a insegnare ai ragazzi l’educazione civica e l’autoprotezione - spiega Silvano Frison, volontario della Protezione civile che si occupa anche dei corsi nelle scuole - E’ necessario far conoscere ai bambini tutte le organizzazioni che operano a livello comunale e provinciale». Il tema è «la protezione civile cosa è e come opera e l’educazione alla legalità». Il prossimo appuntamento sarà a Sovico, mercoledì 16 aprile, presso l’area spettacoli in vicolo degli Alpini, con gli studenti di quarta del plesso «Paccini».