"Aiutaci a costruire la nostra biblioteca"

"Aiutaci anche tu a realizzare il nostro grande progetto: insieme costruiremo la nostra biblioteca dei sogni".

La scuola dell'infanzia "Don Pietro Meroni" di Triuggio ha lanciato la campagna di raccolta fondi online “La nostra biblioteca dei sogni" per attrezzare uno spazio all'interno della materna dove i bambini potranno sfogliare libri, esplorare e divertirsi. Quanto raccolto sarà utilizzato per acquistare nuovi arredi e tutto il necessario.

"Aiutaci anche tu con una piccola donazione - l'appello lanciato dalla coordinatrice della scuola, Roberta Donghi - Ogni contributo sarà una risorsa fondamentale per acquistare l’arredo e tutto il materiale necessario per realizzare il nostro progetto. Abbiamo tanti libri ma ci mancano gli arredi. In base all’importo che si sceglierà di donare, inoltre, daremo una simpatica ricompensa che avrà soprattutto un valore affettivo in quanto realizzata dai nostri bambini. Siamo entusiasti di coinvolgere l’intera comunità nella realizzazione di questo prezioso obiettivo, attraverso la campagna di crowdfunding “La nostra biblioteca dei sogni". La nuova biblioteca verrà inaugurata in occasione dell'open day di novembre.