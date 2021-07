Al via il rimborso alle famiglie per servizi scolastici non utilizzati causa Covid 19

A Desio partono i rimborsi alle famiglie che hanno richiesto i servizi scolastici relativi al trasporto e pre-post scuola per l'anno 2020/2021 e che non non sono stati utilizzati a causa del Covid 19.

I genitori che intendono richiedere il rimborso di quota parte delle somme versate e non utilizzate a seguito della sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19, potranno presentare la domanda, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il 30 Settembre 2021, utilizzando la modulistica predisposta dai Servizi Educativi.

Potranno essere rimborsati coloro che hanno effettuato l’iscrizione ed il pagamento dei servizi trasporto e/o i servizi di Pre e Post scuola (solo per coloro che hanno effettuato pagamento annuale o per il 2° trimestre Gen.-Mar. 2021).

Attenzione perché la richiesta dovrà essere compilata a nome dello stesso genitore che ha effettuato l’iscrizione ai servizi. Il rimborso potrà avvenire solo mediante accredito sul conto corrente indicato nella modulistica.

Come presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata:

• via e-mail : protocollo@comune.desio.mb.it

• via PEC : protocollo.comune.desio@legalmail.it

• oppure presso la sede di SpazioCOMUNE (ingresso Corso Italia - angolo via Gramsci) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30 .