Arcore, due storiche docenti della "Stoppani" vanno in pensione

Lasciano e vanno in pensione dopo un’intera vita professionale trascorsa quasi interamente alla scuola media "Stoppani" di via Monginevro.

La scuola media di Arcore perde due pilastri che hanno scritto pagine importanti del plesso scolastico che si trova accanto al centro sportivo comunale di via San Martino.

Le professoresse Stefania Cavalli, 62 anni e Grazia Ravanelli, 55 anni, con la chiusura di quest’anno scolastico hanno raggiunto la meritata pensione.

Hanno insegnato ad Arcore per 30 anni

Alzi la mano, e parlando di scuola non potrebbe essere altrimenti, chi non le ha mai conosciute, ne ha sentito parlare o ha avuto il piacere e la fortuna, come chi vi scrive, di averle avute come docenti alla scuola media.

L’istituto comprensivo guidato dalla dirigente scolastica Marta Chioffi perde due "pilastri": Stefania Cavalli e Grazia Ravanelli.

Hanno insegnato a generazioni di arcoresi

Entrambe le professoresse di Lettere, Storia e Geografia hanno insegnato in via Monginevro per quasi 30 anni, scrivendo pagine importanti e crescendo migliaia di arcoresi con i loro insegnamenti, non solo nell’ambito scolastico, ma più in generale nella vita.

Purtroppo il Covid e le lezioni effettuate a distanza durante l’ultimo anno hanno smorzato un pochino il clima di festa per l’importante traguardo raggiunto.

L'intervista completa alle due docenti la potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicoala a partire da martedì 15 giugno 2021