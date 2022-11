Dal Lions Club borse di studio agli studenti dell'Oxford

Dal Lions Club Seregno cinquanta borse di studio del valore di ottocento euro agli studenti dell’Oxford group Seregno che hanno ottenuto la certificazione del Trinity college di Londra.

Dal Lions Club Seregno le borse di studio agli allievi dell'Oxford con la certificazione del Trinity college di Londra. La consegna nei giorni scorsi in sala civica Gandini, alla presenza del presidente Mario Carlo Novara e del socio Ambrogio Dell’Orto. La collaborazione fra Lions e Oxford prosegue ormai da venticinque anni e punta a "incoraggiare nei giovani il miglioramento delle competenze linguistiche, in particolare quelle orali, attraverso una metodologia innovativa, nella quale è lo stesso studente protagonista attivo - ha spiegato Luca Motta, co-fondatore dell’istituto linguistico insieme a Eva Balducchi - In tutti questi anni abbiamo contribuito alla formazione di circa 1.500 giovani".

Il riconoscimento al miglior allievo

Gli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio, segnalati dalla direzione delle scuole della zona, hanno frequentato il corso di inglese per sette mesi, al termine dei quali hanno superato l’esame scritto e orale per conseguire la certificazione internazionale. In sala civica il presidente Novara e i rappresentanti dell’Oxford Institute - oltre a Luca Motta i docenti Marco Galbiati, Wayne Riley e Roger Yates - hanno consegnato a Boussama Gihene dell’istituto Bassi una borsa di studio di 800 euro quale migliore allievo. Il riconoscimento è in memoria del socio Lions Franco Colzani che, nell’anno della sua presidenza, aveva presentato il service delle borse di studio e avviato la collaborazione con Oxford.