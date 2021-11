Ultimi giorni per la domanda delle borse di studio comunali

Seregno

C'è tempo fino a mercoledì 1 dicembre per presentare le domande degli alunni meritevoli delle scuole medie e superiori, in municipio o via mail.

Borse di studio comunali per gli alunni meritevoli, c'è tempo fino a mercoledì 1 dicembre per presentare le domande tramite e-mail oppure presso la sede municipale di via Umberto I.

Le borse di studio del Comune

Borse di studio comunali per studenti e studentesse meritevoli, residenti in città, che al termine dello scorso anno scolastico (2020/2021) hanno conseguito il diploma della scuola media con voto finale 9, 10 e 10 e lode, oppure hanno sostenuto l'esame di stato alla scuola superiore (ex Maturità) con voto finale 100/100 oppure 110/100 con lode.

I termini per presentare la domanda

I termini per presentare la domanda scadono mercoledì della prossima settimana, 1 dicembre. Domande tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata seregno.protocollo@actaliscertymail.it, oppure all'ufficio protocollo del Comune di Seregno - via Umberto I, 78. Questo il valore delle borse di studio da destinare agli studenti eccellenti della scuola media: 120 euro per il voto 9, 150 euro per il 10 e 220 euro per il 10 con lode. Per gli alunni delle scuole superiori 300 euro per la votazione 100/100 e 400 euro per il 100/100 con lode.

I riconoscimenti dopo la didattica a distanza

Anche per l'anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dall'emergenza pandemica e con la didattica a distanza, il Comune aveva consegnato centosedici borse di studio agli alunni più bravi e meritevoli, a conclusione del ciclo di studi (secondaria di primo e secondo grado) con votazione ottima o eccellente. Inoltre l'Amministrazione aveva riconosciuto un encomio a trentasette alunni non residenti in città, ma che avevano frequentato uno degli istituti in città.